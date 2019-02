Manchester-PSG : Cavani et Meunier forfaits

et AFP

publié le 10/02/2019 à 15:07

C'est un PSG amoindri qui se présentera à Manchester mardi 12 février en huitième de finale aller de Ligue des champions. Après avoir enregistré l'absence de sa star mondiale Neymar, le club de la capitale craignait pour Edinson Cavani, sorti sur blessure samedi face à Bordeaux. Dimanche, Paris a officialisé son absence.



Un coup dur pour l'attaque parisienne donc. Mais en défense, l'un des cadres du groupe de Thomas Tuchel sera également forfait : le latéral belge Thomas Meunier.

Selon nos informations, Edinson Cavani souffre d'une lésion d'un tendon de la hanche et Thomas Meunier a été victime d'une commotion cérébrale.

Le "Matador" uruguayen devait assurer avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria l'animation offensive parisienne à Old Trafford, dans un rôle de finisseur. Cavani absent, c'est le meilleur buteur parisien de ce début d'année 2019 (7 buts) qui disparaît, et tout son abattage comme premier défenseur dans le pressing.