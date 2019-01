Neymar : sécurité sociale, PSG, assurance... Qui paye son arrêt maladie ?

publié le 24/01/2019 à 19:16

Le Paris Saint-Germain va-t-il encore devoir se passer du joueur le plus cher de l'histoire pour un ou plusieurs matches décisifs ? À 20 jours du 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United, Neymar est sorti dès l'heure de jeu, mercredi 23 janvier en Coupe de France face à Strasbourg (2-0). Le Brésilien de 26 ans est de nouveau touché au pied droit, opéré il y a un an.



Au lendemain de cette nouvelle tuile pour le PSG, une autre question se pose : qui va prendre en charge son arrêt maladie ? La sécurité sociale ? Les assurances ? Le club ? Dans un premier temps, c'est bien la "sécu", avec une indemnité quotidienne plafonnée à 199 euros durant les 28 premiers jours puis 265 euros à partir du 29e.

Selon l’article 276 de la charte française du footballeur professionnel, c’est le PSG qui lui réglera a différence entre son salaire, estimé à plus de trois millions d’euros brut mensuel, et les indemnités de l’assurance maladie durant un minimum de trois mois garantis.

Les assurances peuvent entrer en jeu

Si l'absence du numéro 10 devait se prolonger, les assurances peuvent entrer en jeu car les stars du foot négocient systématiquement une garantie de salaire intégrale sur la durée de leur contrat. Mais les clubs comme le PSG optent en général pour une assurance sur la valeur marchande du joueur, qui les protège plutôt en cas de "décès toutes causes" ou "perte de licence" et "incapacité définitive".



Neymar étant valorisé entre 250 et 300 millions d’euros, cela coûte à Paris environ 1% de sa valeur, soit 300.000 euros par an. Une clause prévoirait même le cas d’un sinistre collectif tel un accident de car ou d’avion, comme la disparition tragique de l'Argentin Emiliano Sala vient malheureusement de le rappeler.