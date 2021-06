et AFP

publié le 12/06/2021 à 03:17

Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City et de l'Angleterre, a été distingué par la Reine Elizabeth II pour ses initiatives en faveur de l'éradication du racisme dans le sport. Âgé de 26 ans, le joueur est très impliqué dans les campagnes contre le racisme et les discriminations. Il est désormais Membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE).

Cette distinction est la première étape indispensable dans l'éventuel chemin vers un anoblissement avec le titre de Sir. Ce titre a notamment été attribué au septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton en début d'année. Pendant toute sa carrière,

Raheem Sterling a été victime d'insultes racistes dans les stades ainsi que sur les réseaux sociaux. En 2019, l'attaquant de City a participé à la campagne "No Room For Racism" (pas de place pour le racisme) et s'est exprimé l'an dernier quand le mouvement "Black Lives Matter" a suivi le meurtre de George Floyd aux États-Unis.

Cette distinction de la Reine intervient quelques jours après les huées adressées à l'équipe d'Angleterre, lors de matchs amicaux de préparation à l'Euro, pour s'être agenouillée sur la pelouse afin de protester contre les injustices raciales, comme le font beaucoup de sportifs depuis l'an dernier.

Jordan Henderson également distingué

Sur les 262 personnes qui figurent sur la Liste Anniversaire de la Reine, qui récompense notamment des actions courageuses au service de la collectivité, un quart est impliqué dans des activités liées à la pandémie de coronavirus.

Cette semaine, le milieu de terrain de Liverpool et de l'Angleterre Jordan Henderson a lui aussi reçu un titre de MBE pour ses services rendus au football et pour son rôle très actif pendant la pandémie. En effet, une campagne avait permis de lever des millions de livres sterling pour financer les dépenses du NHS, l'équivalent britannique de la sécurité sociale française.

Enfin, l'ancien entraîneur de Liverpool et sélectionneur de l'Angleterre, Roy Hodgson, est pour sa part devenu Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE), une distinction deux crans au-dessus de MBE, pour sa longue carrière dans le football.