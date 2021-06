Euro 2021 : Belgique-Russie, Angleterre-Croatie... Le programme du week-end

publié le 11/06/2021 à 18:10

Dix matches en quatre jours avant l'entrée en lice de la France, et l'occasion de voir à l'œuvre une première fois tous les acteurs de cet Euro 2020 reporté d'un an : le programme s'annonce alléchant pour les amateurs de football. D'entrée, le résultat du match d'ouverture Turquie-Italie, vendredi 11 juin (21h) à Rome, est particulièrement attendu entre une Squadra Azzura revancharde et des Turcs conduits par le buteur lillois Burak Yilmaz.

Ceux qui comptent suivre tous les matches vont ensuite avoir un week-end chargé avec des matches à 15h, 18h et 21h samedi 12 et dimanche 13 juin (idem lundi). Italiens et Turcs observeront d'abord les débuts de leurs deux autres adversaires dans le groupe A, le Pays de Galles et la Suisse. Place ensuite aux deux premiers matches du groupe B, Danemark - Finlande en fin d'après-midi, Belgique - Russie en soirée.

Au lendemain des débuts des Belges, un autre favori - après la France - est attendu dimanche en début d'après-midi : l'Angleterre, avec d'entrée en gros morceau, la Croatie. Ce groupe D comporte aussi l'Écosse et la République tchèque, qui joueront lundi (15h). Ce dimanche 13 juin se terminera avec les deux premiers matches du groupe C : Autriche - Macédoine du Nord et Pays-Bas - Ukraine.

Euro 2021 : le programme des quatre premiers jours

Vendredi 11 juin :

21h00 : Turquie - Italie à Rome (groupe A)

Samedi 12 juin :

15h00 : Pays de Galles - Suisse à Bakou (groupe A)

18h00 : Danemark - Finlande à Copenhague (groupe B)

21h00 : Belgique - Russie à Saint-Pétersbourg (groupe B)

Dimanche 13 juin :

15h00 : Angleterre - Croatie à Londres (groupe D) :

18h00 : Autriche - Macédoine du Nord à Bucarest (groupe C)

21h00 : Pays-Bas - Ukraine à Amsterdam (groupe C)

Lundi 14 juin :

15h00 : Écosse - République Tchèque à Glasgow (groupe D)

18h00 : Pologne - Slovaquie à Saint-Pétersbourg (groupe E)

21h00 : Espagne - Suède à Séville (groupe E)

Mardi 15 juin :

18h00 : Hongrie - Portugal à Budapest (groupe F)

21h00 : France - Allemagne à Munich (groupe F)