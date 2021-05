F1 - GP d'Espagne : historique 100e pole position pour Lewis Hamilton

publié le 08/05/2021 à 19:00

Lewis Hamilton enchaine les records. À 36 ans, le septuple champion du Monde a décroché ce samedi 8 mai sur le circuit de Barcelone la 100ème pole position de sa carrière. Il partira donc en tête dimanche 9 mai du Grand Prix d’Espagne devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes).

Déjà recordman du nombre de podiums en F1 (168) puis de victoires (97), le Britannique qui avait été sacré en 2008 plus jeune champion du Monde de l’histoire de la Formule 1 atteint donc le chiffre symbolique et extraordinaire de 100 pole positions, loin devant Michael Schumacher (68), Ayrton Senna (65) et Sebastian Vettel (57)

"Je ne peux pas croire que nous sommes à 100", a-t-il déclaré en descendant de sa monoplace. Qui aurait pensé à la fin de 2012 que nous serions aujourd’hui à 100 ? Je suis aussi heureux que pour ma première pole".

Lewis Hamilton, en tête du championnat du Monde 2021 après trois Grand Prix (dont deux victoires), tentera en fin de saison de devenir le seul pilote automobile à être sacré huit fois champion du monde devant Michael Schumacher auréolé, tout comme lui, de sept couronnes.