publié le 10/12/2020 à 07:32

Le match PSG-Basaksehir a finalement eu lieu hier soir au Parc des Princes, et l'enjeu sportif était finalement peu important après le coup d'éclat des joueurs la veille. Ces derniers avaient refusé de continuer le match après des accusations de racisme visant un arbitre.

Les deux équipes ont repris le fil de la rencontre là où elle s'était arrêtée, dans un stade toujours vide de supporters, mais plein de symboles. L'image restera saisissante : sur l'hymne de la Ligue des champions, 22 joueurs et trois arbitres sont un genou à terre et le poing levé, en cercle, au coeur du Parc des Princes. Un peu moins de 24 heures auparavant, ils avaient quitté symboliquement la pelouse.

Kylian Mbappé reste persuadé qu'un geste fort était nécessaire : "Il y a plein de slogans, plein de choses, mais en réalité il n'y a rien de mieux que les actions. On a montré qu'on est fatigué, qu'on ne veut plus jamais subir ça. C'était intolérable. Les gens en ont marre et je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose", a déclaré le numéro 7 du Paris Saint-Germain au micro de Téléfoot.

Joueurs, dirigeants, entraîneurs, tous conscients d'avoir vécu un moment qui fera date, comme l'explique le coach allemand Thomas Tuchel : "On a fait un déjeuner ensemble. C'était nécessaire de mieux comprendre l'avis de chaque joueur, des choses plus importantes que le football. Avec beaucoup de confiance pour les joueurs, ils ont montré à la fin, que c'était possible de faire un bon match".

Paris qui aura finalement su digérer l'évènement et s'imposer pour décrocher une première place de groupe, primordiale pour l'avenir européen du club.

À écouter également dans ce journal :

"Affaire des écoutes" - Suite et fin du procès de Nicolas Sarkozy. Son avocate Jacqueline Laffont a plaidé la relaxe, en affirmant qu'il n'y avait pas la moindre preuve de corruption. Le parquet national financier avait requis deux ans de prison ferme contre l'ancien président.

Grippe aviaire - Un deuxième élevage de canards a été contaminé par la grippe aviaire dans les Landes. Cette semaine, 6.000 palmipèdes avaient déjà été abattus à 13 kilomètres de ce nouvel élevage, dans le même département.

Brexit - Les ultimes négociations sont toujours dans l'impasse. Boris Johnson et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen n'ont pas réussi à se mettre d'accord ce mercredi soir. Ils se donnent jusqu'à dimanche pour tenter de trouver un accord commercial.