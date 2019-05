Lyon-Barça : 38% des Français pronostiquent une qualification de l'OL

publié le 16/02/2019 à 18:30

65% des Françaises et des Français et 80% des amateurs de football ont une bonne opinion de l'Olympique Lyonnais. Le regard sur la politique sportive du club de Jean-Michel Aulas est également positif, même si 32% des passionnés ont une mauvaise opinion du président de l'OL. 38% des sondés envisagent une qualification des Gones pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du FC Barcelone. Le PSG redevient favori à la victoire finale.



Voici les principaux enseignements du dernier sondage hebdomadaire réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama, sur internet, les mercredi 13 et jeudi 14 février, auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 404 amateurs de football (méthode des quotas).

Lyon reçoit le Barça en 8e de finale aller mardi 19 février(21h). Le retour en Catalogne est prévu le mercredi 13 mars. L'OL n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2011-2012.

1. 65% des Françaises ont une bonne opinion de l'OL

À quelques jours de la manche aller, notre sondage révèle que l’Olympique Lyonnais est majoritairement populaire dans l’Hexagone. Près de deux Français sur trois (65%) déclarent en avoir une bonne opinion, une popularité supérieure de sept points à celle que nous

mesurions il y a deux ans tous juste.



Comparé à Paris et Marseille, l’OL remporte ainsi la palme de l’opinion. En octobre dernier, le PSG était apprécié de 43% des Français. Quant à l’OM, il n’émergeait qu’à 38% de bonnes opinions début janvier. Chez les amateurs de football, les Gones devancent encore plus nettement leurs concurrents. 80% d’entre eux affirment avoir une bonne opinion, le PSG pointant à 62% et l’OM à 50%.

65% des Françaises ont une bonne opinion de l'OL Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Regard positif sur la politique sportive

La popularité de l’OL repose visiblement sur une politique sportive très massivement appréciée des amateurs de football : 83% d’entre eux la jugent bonne. De fait, le club a démontré une régularité sans égale dans l’hexagone. Sur les 20 dernières saisons, le club a systématiquement terminé parmi les 5 premiers du championnat.



Jean-Michel Aulas, à la tête du club depuis plus de 30 ans, est, lui, moins apprécié que sa politique sportive. Le président de l’OL enregistre 16 points de moins en étant apprécié de 67% des amateurs de football. Le tiers restant est probablement agacé par les sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas contre ses rivaux, l’arbitrage ou les décisions des instances du football.

Regard positif sur la politique sportive Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le Barça favori de ce 8e de finale

De retour en 8es de finale de la Ligue des champions après sept ans d'absence, Lyon a hérité l'une des grosses cylindrées du continent, le FC Barcelone de Lionel Messis, Luis Suarez, Phillippe Coutinho... En tête de leur championnat et invaincus sur la scène européenne cette saison, les Catalans font figure de favoris dans cette double confrontation aux yeux des sondés.



Pour 60% des Français et 58% des amateurs de football, l’OL ne se qualifiera pas pour la suite de la compétition. Mais cette saison, les Lyonnais ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse une victoire sur la pelouse de Manchester City et l’unique défaite du PSG en championnat. Ces résultats poussent ainsi 38% des Français et 41% des amateurs de football à pronostiquer une qualification de l’OL face au Barça.

Le Barça favori de ce 8e de finale Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Le PSG redevient favori à la victoire finale

Dernier enseignement de ce sondage, le retour du PSG au sommet de la liste des favoris à la victoire finale en Ligue des champions cette saison. Juste après le tirage au sort des 8es de finale, le club parisien arrivait en tête des pronostics des Français (21%) et des amateurs de football (25%). Mais début février, suite à la blessure de Neymar et au retour en grâce de Manchester United, il était relégué à la 2e place du classement, derrière le Real.



Sans Neymar ni Edinson Cavani, Thomas Tuchel et ses hommes ont prouvé mardi 12 février à Old Trafford, que cette équipe avait de la ressource et disposait d’autres grands joueurs dans son effectif. Résultat, les Français (26%) et les amateurs de football (32%) placent le club en tête de leurs pronostics. Les Parisiens devancent le Real (18% et 19%) et le Barça (15% et 17%). Quant aux Lyonnais, peu de Français (5%) et d’amateurs de football (3%) pensent qu’ils peuvent remporter la Ligue des champions cette saison.

Le PSG redevient favori à la victoire finale Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

baro5 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama