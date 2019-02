publié le 13/02/2019 à 19:31

Sur 14 précédents, aucun ne s’était avéré concluant. Pour la première fois dans l’histoire des compétitions européennes, soit plus de 60 ans, un club français est parvenu à s’imposer dans l’antre de Manchester United. Le PSG ne s’y était jamais rendu. Le premier coup d’essai est un coup de maître. 2-0 sans Neymar ni Cavani, grâce à des buts de Kimpembe et Mbappé, en 8e de finale aller de Ligue des champions. Voilà les portes des quarts de finale grandes ouvertes.



Selon les statistiques compilées par L’Équipe, les chances de qualification sont même de 100% en phase finale dans la reine des compétitions européennes. À 15 reprises une équipe a gagné son match sur ce score de 2-0 à l’extérieur. Jamais la situation ne s’est inversée au retour. Le statisticien Opta va plus loin. Il recense 34 cas de figure où un club s’est imposé par deux ou plus d’écart lors de la première manche, et là encore la réussite est optimale lors de la seconde.

Si l’on prend en compte l’ensemble des double-confrontations en Coupes d’Europe depuis la saison 1980-1981, soit 377 précédents, la probabilité de se qualifier après un 0-2 tombe en revanche à 97%, précise L’Équipe. Autre bémol à apporter : après son succès 4-0 au Parc des Princes face au Barça en février 2017, le PSG avait aussi 100% de chances de passer. Il y eu pourtant derrière la désormais légendaire remontada au Camp Nou (6-1).

0/34 - Aucune des 34 équipes ayant perdu le match aller à domicile par 2+ buts d’écart en phase à élimination directe de la Ligue des Champions ne s’est qualifiée pour le tour suivant. Montagne.#MUNPSG pic.twitter.com/lYcAuiOrLD — OptaJean (@OptaJean) 12 février 2019