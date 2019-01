Olympique de Marseille : 60% des Français ont une mauvaise opinion de l'OM

publié le 12/01/2019 à 18:30

L’image de l’OM s’est effondrée de 14 points depuis mai dernier ; seuls 38% des Françaises et des Français ont une bonne opinion du club phocéen en de début d'année 2019. 7 Français sur 10 estime que l'équipe toujours conduite par Rudi Garcia ne parviendra pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Pour 54% des amateurs de football, l'entraîneur de 54 ans est toujours l'homme de la situation. Le recrutement de l'attaquant italien Mario Balotelli serait une mauvaise idée pour 51% d'entre eux.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 9 et jeudi 10 janvier, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 408 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Une cote de popularité en chute libre

Les dernières semaines sont moroses autour du stade Vélodrome avec 9 défaites lors des 13 derniers matches depuis fin octobre. Le dernier en date a même tourné à l'humiliation avec une élimination dès les 32es de finale de la Coupe de France face à Andrézieux, club de 4e division.

Réalisé après ce naufrage, notre sondage indique que seuls 38% des Français ont une bonne opinion de l’Olympique de Marseille. La comparaison avec la popularité mesurée en mai dernier est spectaculaire : en huit mois, elle a chuté de 14 points. À l’époque, plus d’un Français sur deux (52%) en avait une bonne opinion.



Chez les amateurs de football, le club phocéen est apprécié de 50% d’entre eux. Mais là encore, la baisse est de 20 points par rapport à mai dernier.

2. Pas de Ligue des champions pour 7 Français sur 10

Pour les Marseillais, la deuxième partie de championnat commence dimanche 13 janvier (21h) face à l’AS Monaco. Pointant à la 6e place, ils n’ont que 5 points de retard sur le 2e. L’objectif affiché du podium synonyme de qualification pour la Ligue des champions est ainsi mathématiquement parfaitement atteignable.



Mais la crise que traverse le club est telle que pour les Français, les coéquipiers de Florian Thauvin ne parviendront pas à se classer parmi les trois premiers en fin de saison. 71% des Français et 73% des amateurs de football estiment que l’OM ne jouera pas la plus prestigieuse des compétitions l’an prochain.

3. 54% des amateurs estiment que Rudi Garcia doit rester

Certains supporters de l’Olympique de Marseille ont fait part, sans pincettes, de leur attente d’un changement d’entraîneur. Aux rênes de l’équipe depuis octobre 2016, Rudi Garcia est contesté, seulement quelques mois après avoir mené l'OM en finale de l’Europa League.



L’ancien coach de la Roma conserve toutefois un certain crédit dans l’opinion. Les amateurs de football estiment majoritairement (54%) que le club doit le conserver quand ils sont 45% à juger qu’il est temps de changer.

4. Balotelli : une mauvaise idée pour 51% des amateurs

Les recrutements de Kostas Mitroglou et Valère Germain n’ont pas répondu aux attentes sur le plan offensif à Marseille et laissent la place de n°9 indiscutable encore vacante. Cet hiver comme l'été dernier, Mario Balotelli ferait encore partie des joueurs convoités. En difficulté du côté de Nice, l’Italien de 28 ans pourrait résilier son contrat.



Pour les amateurs de football, l’idée est plutôt mauvaise. 51% d’entre eux le disent quand ils sont 47% à considérer que c’est une bonne idée. Ce résultat reflète bien le regard du monde du football pour ce joueur. Tantôt adoubé, tantôt critiqué, Mario Balotelli est tout autant capable d’enchaîner les buts que de traverser une saison de disette.

