publié le 27/01/2019 à 08:30

Avec des 31% des suffrages, le XV de France arrive en tête des favoris à la victoire finale lors du prochain Tournoi des VI Nations, en dépit de ses mauvais résultats récents. Les Françaises et les Français en ont de nouveau une très bonne opinion. Le sélectionneur Jacques Brunel n'est absolument pas remis en question. L'optimisme l'emporte pour la Coupe du Monde, qui aura lieu au Japon en fin d'année.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mardi 22 et mercredi 23 janvier, auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 411 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

1. Une image en nette amélioration

Après une chute de 29 points de popularité entre février 2017 et février 2018, le XV de France retrouve des couleurs. 76% des Françaises et des Français ont de nouveau une

bonne opinion de leur équipe de rugby, soit 16 points de mieux qu’il y a un an. Chez les amateurs de rugby, la popularité du XV de France a progressé de 25 points depuis février dernier. 82% en ont aujourd’hui une bonne image.

Pourtant, les résultats ne sont toujours pas glorieux. Au trois défaites en Nouvelle-Zélande en juin dernier (52-11, 26-13 et 49-14) ont suivis cet automne en France un court revers face à l'Afrique du Sud (26-29), un succès sur l'Argentine (28-13) et une rechute face au Fidji (14-21).



Mais il y a un an, l’actualité du rugby dépassait largement le cadre sportif et ternissait l’image du XV de France. Les affaires, la sortie en boite de nuit le soir d’une défaite et la confrontation entre Guy Novès et Bernard Laporte avaient profondément plombé sa popularité.

Reste que les rugbymen français étaient habitués à des niveaux de popularité proches du plébiscite qu’ils n’ont pas encore retrouvés. Entre octobre 2015 et février 2017, entre 79 et 89% de nos concitoyens en avaient une bonne opinion.

2. Jacques Brunel apprécié

Désigné sélectionneur du XV de France en décembre 2017, Jacques Brunel présente un bilan de trois victoires (face à l'Angleterre et l'Italie lors du Tournoi des Nations 20189, en plus de celle contre l'Argentine en test-match) en 11 matches. Ce chiffre n'empêche pas 81% des amateurs de rugby d'estimer qu'il est un "bon" sélectionneur (8% "très bon").

3. Les Bleus favoris pour le prochain Tournoi

4e du dernier Tournoi des VI Nations après une 3e place en 2017 et une 5e en 2016, le XV de France va-t-il de nouveau remporter la compétition entre nations européennes, qui lui échappe depuis 2010 ? Les Françaises et les Français se veulent optimistes et le placent en tête des favoris avec 31% des suffrages devant le Pays de Galles (20%), l'Irlande et l'Angleterre (19%).



Les amateurs de rugby sont un peu moins confiants mais placent tout de même les Bleus en 2e position avec 26% derrière les Irlandais (30%), tenants du titre, et devant les Anglais (24%), vainqueurs en 2016 et 2017.



Après la réception des Gallois vendredi 1er février (21h), les joueurs au maillot frappé du coq se rendront en Angleterre le dimanche 10 février (16h), accueilleront l'Écosse le samedi 23 février (15h15), iront en Irlande le dimanche 10 mars (16h) et termineront en Italie le samedi 16 mars (13h30).

4. Optimisme pour la Coupe du Monde

L'optimisme est aussi de mise pour la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra au Japon du 20 septembre au 2 novembre en cette année 2019. 51% des sondés le sont "plutôt", 6 "très". Les amateurs, eux, sont ,globalement optimistes à 55% (9 "très").



Le XV de France évoluera d'abord dans un groupe C homogène avec l’Angleterre, l’Argentine, les Tonga et les États-Unis. Les Bleus restent sur une claque historique face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale de l'édition 2015 (62-13).

