publié le 03/02/2019 à 20:00

Sans faire offense aux amateurs de Villefranche (club de 3e division) et aux Girondins de Bordeaux (12e de Ligue 1), c'est LE choc qui précède le grand rendez-vous de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United (mardi 12 février, 20h45). À neuf jours du déplacement à Old Trafford en 8e de finale aller, le PSG se rend à Lyon, dimanche 3 février (21h).



Cette répétition générale face à un adversaire lui aussi qualifié pour la phase finale sur la scène européenne (8e face au FC Barcelone les mardi 19 février et mercredi 13 mars) se déroule bien sûr sans Neymar. L'Argentin Paredes pourrait, lui, disputer ses premières minutes sous le maillot parisien.

Au classement, 16 points séparent les hommes de Tuchel (1ers), invaincus en 20 matches de championnat (18 succès, deux nuls) de ceux de Bruno (3es). Mais l'an passé, les Gones s'étaient payés les Mbappé, Cavani, Di Maria & co. au Parc OL (2-1) à pareille époque. Seul Strasbourg y était aussi parvenu à domicile.