publié le 09/02/2019 à 08:59

63% des Françaises et des Français regardent aujourd'hui du sport féminin à la télévision, soit 10 points de gagnés en six mois. Le football est le sport le plus suivi (52%) devant le handball, en très forte progression (+15 points).



Aussi intéressant (83%) et spectaculaire (73%) que son homologue masculin, le sport féminin n’est pas suffisamment médiatisé (88%) et encouragé par la société (78%) selon les sondés, qui réclament plus de sport féminin (78%) et plus de femmes journalistes sportives (74%).

Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama à l’occasion de l’opération "Sport féminin toujours". L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 6 et jeudi 7 février, auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 630 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.

1. 63% des Français regardent du sport féminin

Longtemps conjugué au masculin dans l’hexagone, le sport se féminise de plus en plus. Dans la pratique déjà. En juin dernier, notre sondage révélait que 52% des femmes pratiquaient une activité physique au moins une fois par mois, contre 50% des hommes.



Emboîtant le pas de l’évolution de la société, les médias diffusent de plus en plus de programmes sportifs féminins, qui trouvent leur audience : 63% des Français affirment regarder du sport féminin à la télévision. C’est 10 points de mieux qu’en juin dernier. Chez les amateurs de sport en général, 81% ont pris l’habitude de brancher leur téléviseur sur du sport féminin. Là encore, l’indicateur progresse de 9 points en quelques mois.



Notre sondage tord aussi le cou à l’idée que le sport féminin est essentiellement regardé par des femmes. C’est même tout l’inverse : 75% des hommes scrutent les prouesses des sportives, contre seulement 52% des femmes.

63% des Français regardent du sport féminin Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Le foot devant le hand et les sports d'hiver

En juin dernier, le football était déjà le sport féminin le plus suivi. Les Français amateurs de sport féminin sont toujours 52% à suivre le ballon version féminine. C’est évidemment de très bon augure à quelques mois de la Coupe du Monde organisée en France.



Mais le résultat le plus marquant sur la question est la deuxième place du handball dans le classement (41%), en progression de 15 points depuis juin. Le parcours victorieux des handballeuses lors du dernier Euro explique cette évolution. La finale a rassemblé à elle-seule 5,4 millions de téléspectateurs.



Les sports d’hiver se hissent sur le podium (39%), juste devant le tennis (38%), l’athlétisme (38%), la natation (33%) ou encore la gymnastique (27%). D’autres sports féminins comme le basket (17%), le cyclisme (14%), les sports de combat (11%) et le volley (9%) bénéficient encore d’une belle marge de progression.

Sport féminin à la télé : le foot devant le hand et les sports d'hiver Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Aussi intéressant, pas suffisamment médiatisé

Le sport féminin est-il moins intéressant que le sport pratiqué par des hommes ? Faux, répondent les Françaises et les Français. 83% affirment qu’il l’est au moins autant. Moins spectaculaire alors ? Faux aussi pour 73% des Français.



Par ailleurs, si la part des programmes sportifs féminins progresse d’année en année, les Français ne sont pas encore rassasiés. Pour 88% d’entre eux, le sport féminin n’est pas suffisamment médiatisé.



Enfin, les Français estiment qu’il reste encore beaucoup de travail au niveau sociétal. Pour 78% d’entre eux, le sport féminin n’est pas suffisamment encouragé par les acteurs de la société comme l’école, les parents ou encore les clubs.

Sport féminin : aussi intéressant, pas suffisamment médiatisé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Les Français en veulent plus

D’après le CSA, en 2016, seuls 20% des programmes sportifs étaient consacrés au sport féminin. C’était encore bien loin de la parité mais c’était déjà plus de deux fois supérieur aux mesures de l’année 2012. Si l’institution n’a pas publier de chiffres plus récents, on peut penser que l’indicateur a poursuivi sa tendance.



Quoi qu’il en soit, les Français, eux, en réclament toujours davantage. 78% d’entre eux l’affirment dans notre enquête et c’est 29 points de plus qu’en juin dernier. Même son de cloche chez les amateurs de sport : 87% d’entre eux veulent plus de sport féminin à la télévision, soit 23 points de gagnés en quelques mois.



La féminisation du sport passe aussi par celle des commentaires. Là encore, les Français souhaitent qu’il y ait plus de femmes à la présentation des programmes sportifs, qu’ils soient féminins mais aussi masculins. 74% d’entre eux et 82% des amateurs de sport expriment cette attente.

Sport féminin : les Français en veulent plus Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama