OL-Barça : à quelle date a lieu le 8e de finale aller ?

publié le 14/02/2019 à 07:37

Sept ans qu’ils attendent ce moment, probablement avec plus d’excitation mais aussi de craintes qu’avant le 14 février 2012. Pour leur dernière apparition en 8es de finale de la Ligue des champions, les Lyonnais et leurs supporters avec étaient tombés de très haut en se faisant sortir aux tirs au but par les Chypriotes de l’Apoel Nicosie, après un succès 1-0 à l’aller au stade Gerland.



Depuis, l’OL a déménagé dans une nouvelle enceinte baptisée Groupama Stadium, et s’est cassé les dents en phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs à trois reprises, malgré les Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons, Mathieu Valbuena… Cette saison, avec les Memphis Depay, Nabil Fekir, Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé ou Anthony Lopes, Lyon est parvenu à décrocher la 2e place de son groupe, en s’imposant notamment sur la pelouse de Manchester City.

Excellent lors des grands rendez-vous sur cet exercice 2018-2019, seul tombeur du PSG en Ligue 1, le club de Jean-Michel Aulas parviendra-t-il encore à élever son niveau de jeu face au FC Barcelone des "tueurs" offensifs que sont Lionel Messi et Luis Suarez ? À faire douter le quintuple champion vainqueur de l’épreuve ? Première réponse le mardi 19 février (21h), avant le retour au Camp Nou prévu le mercredi 13 mars (21h).