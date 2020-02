Ligue des champions : quand a lieu le 8e de finale aller Lyon-Juventus ?

publié le 19/02/2020 à 17:55

Le football français n'a plus vu l'un de ses représentants atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions depuis trois ans et le brillant parcours de Monaco, stoppé par la Juve au tour suivant, en demies. Y aura-t-il en 2020 une éclaircie ? Après son 8e de finale aller perdu à Dortmund (2-1), le PSG semble en ballottage défavorable, même sir les chiffres indiquent le contraire. L'OL, lui, devra créer un improbable exploit.

L'an passé, le club de Jean-Michel Aulas, alors entraîné par Bruno Génésio, avait tenu tête au FC Barcelone au Groupama Stadium (0-0) avant d'exploser au retour au Camp Nou (5-1). Cette fois, Lyon se frotte à la Juventus Turin. Le match aller est prévu huit jours après celui de Paris, le mercredi 26 février (21h) à Décines-Charpieu. Le club italien recevra au retour le mardi 17 mars (21h).

Avec Sylvinho puis Rudi Garcia, l'Olympique Lyonnais a décroché la 2e place de son groupe derrière Leipzig en signant deux victoires, deux nuls et deux défaites. La Juve et son épouvantail Cristiano Ronaldo, toujours efficace en dépit de ses 35 ans, est restée invaincue dans le groupe D : cinq succès et un nul. La "Vielle Dame" est aussi leader de son championnat alors que l'OL pointe à la 11e place en Ligue 1.

Ligue des champions : résultats et programme des 8es

Tous les matches à 21h.



8es de finale aller :

Mardi 18 février :

Borusssia Dortmund - PSG : 2-1

Atlético Madrid - Liverpool : 1-0

Mercredi 19 février :

Atalanta Bergame - Valence

Tottenham - Leipzig

Mardi 25 février :

Chelsea - Bayern Munich

Naples - FC Barcelone

Mercredi 26 février :

Real Madrid - Manchester City

Lyon - Juventus Turin

8es de finale retour :

Mardi 10 mars :

Valence - Atalanta Bergame

Leipzig - Tottenham

Mercredi 11 mars :

PSG - Borusssia Dortmund

Liverpool - Atlético Madrid

Mardi 17 mars :

Manchester City - Real Madrid

Juventus Turin - Lyon

Mercredi 18 mars :

Bayern Munich - Chelsea

Barcelone - Naples