Instagram : Cristiano Ronaldo, premier utilisateur à 200 millions d'abonnés

publié le 29/01/2020 à 21:48

Cristiano Ronaldo continue d'affoler les compteurs et pas seulement sur les terrains de football. La star portugaise, quintuple vainqueur du Ballon d'or, est devenue ce mercredi 29 janvier la première personne à compter plus de 200 millions d'abonnées sur le réseau social Instagram.

Pour mieux comprendre ce nouveau record, il suffit de se pencher sur les chiffres. Les deux autres comptes les plus suivis sur "Insta", à savoir la chanteuse Ariana Grande et l'acteur Dwayne Johnson, comptabilisent respectivement 173 et 170 millions d'abonnés. Un gouffre par rapport au joueur de la Juventus de Turin.

En 2019, "CR7" a posté 49 messages sponsorisés sur son compte Instagram, qui lui a rapporté la somme faramineuse de 43 millions d'euros, soit treize millions d'euros de plus que son salaire annuel en Italie. Son éternel rival Lionel Messi n'a quant à lui touché "que" 20 millions d'euros grâce à ses contenus sponsorisés.