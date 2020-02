RTL Foot : le podcast réunissant toutes les émissions football de RTL

publié le 04/02/2020 à 17:21

Vous avez ratez le dernier épisode de On refait le match, l'émission culte lancée en septembre 2001 par le regretté Eugène Saccomano, avec son légendaire lancement : "Ooooon refait le maaaaatchhhh, on refait le match..." ? Retrouvez le à tout moment dans le tout nouveau podcast RTL Foot.

Après Pascal Praud entre 2012 et 2018, c'est Denis Balbir qui est aujourd'hui aux commandes. Autour de lui, des spécialistes du ballon rond pour balayer chaque samedi (18h30-19h30) durant une heure l'actualité des jours écoulés, avec franchise et bonne humeur.



On refait le match passe ensuite le relais au Multiplex RTL - Le Parisien/Aujourd'hui en France pour 3h30 de direct sur tous les terrains de France avec les correspondants. Le Multiplex est aussi à retrouver dans le podcast RTL Foot, de même que tous les autres rendez-vous football de la radio : Soir de Ligue 1, Soir de Ligue des champions, Le Club Liza équipe de France...

Abonnez-vous à ce podcast Apple podcast

>> RTL Foot, l'intégralité des émissions consacrées au foot sur RTL, à retrouver dans un seul podcast. Toutes les analyses, coups de gueule et décryptages des journalistes du service des sports. Un podcast RTL Originals.