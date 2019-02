et AFP

publié le 19/02/2019 à 19:30

Messi, ses cinq Ballons d'Or et ses coéquipiers sont prévenus : deux poids lourds européens ont déjà fait les frais de la jeunesse lyonnaise cette saison. Il y a d'abord eu le Manchester City de Pep Guardiola, battu 2-1 chez lui et tenu en échec 2-2 au Groupama Stadium en phase de groupes, puis le PSG, défait pour la première fois en Ligue 1 cette saison il y a trois semaines dans l'antre des Lyonnais (2-1).



Dix ans après son élimination par le Barça lors de leur unique confrontation en 8es de finale de ligue des champions - avec déjà Lionel Messi, Gerard Piqué et Sergio Busquets sur le terrain - l'OL retrouve des Catalans qui tournent au ralenti en Liga ces dernières semaines. Après deux matches nuls de rang, le Barça a gagné a minima face au promu Valladolid (1-0) grâce à un penalty transformé par Messi.

Reste que, privés de leur capitaine et maître à jouer Nabil Fekir, suspendu, les joueurs de Bruno Genesio ont une montagne à gravir pour atteindre les quarts : en six matches disputés face au FC Barcelone, l'OL n'a jamais gagné (quatre défaites et deux nuls).

Les équipes de départ :

Lyon : A. Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombélé, Aouar - Traoré, Depay, Terrier - M. Dembélé

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Roberto, Busquets, Rakitic - Messi, Suarez, O. Dembelé