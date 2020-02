Ligue des champions : le PSG favori de la compétition pour 27% des Français

publié le 16/02/2020 à 06:32

Une enquête a été réalisée, les 12 et 13 février 2020, auprès d’un échantillon de 1.003 personnes parmi lesquelles 427 amateurs de football. Elle a révélé que 27% des Français misent sur le PSG pour la victoire finale de la Ligue des Champions.

Chaque année, le PSG fait partie des favoris aux yeux des Français. Pour 27% des Français et 29% des amateurs de football, le PSG est le favoris de cette édition, devant le Real Madrid (17% et 19%), le Barça (12% et 14%) et le tenant du titre Liverpool (9% et 17%).

Avec 8% des Français et 4% des amateurs de football désignent quant à eux, l’Olympique Lyonnais comme le futur vainqueur de la compétition. Le club rhodanien recueille 4% des sondés, la Juve, 4% des Français et 5% des amateurs, et le Bayern, 3% et 2%.

Enfin, 48% des sondés soutiennent systématiquement les clubs français contre 52% qui soutiennent certains clubs français.

Baromètre Odoxa, 15 février 2020 Crédit : Odoxa