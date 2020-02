Ligue 1 : quels joueurs touchent les plus gros salaires ?

publié le 07/02/2020 à 10:53

Une domination sans partage. Si le Paris Saint-Germain se dirige sereinement vers un neuvième titre de champion de France, en comptant 12 points d'avance sur son dauphin marseillais après 23 journées en Ligue 1, le club de la capitale domine aussi outrageusement le classement des plus gros salaires.

Comme le révèle L'Équipe, la star brésilienne Neymar est le joueur le mieux payé de notre championnat avec un salaire brut mensuel estimé à 3,06 millions d'euros. Ses coéquipiers Kylian Mbappé (1,91 million d'euros) et Thiago SIlva (1,5 million d'euros) complètent le podium.

Au total, ce sont huit joueurs du PSG qui perçoivent plus d'un million d'euros chaque mois. On retrouve notamment les attaquants Edinson Cavani et Angel Di Maria mais aussi la dernière recrue du mercato estival Keylor Navas ou encore les tauliers du vestiaire parisien Marquinhos et Marco Verratti. Les Argentins Mauro Icardi (800.000 euros) et Leandro Paredes (750.000 euros) complètent le Top 10, juste devant le champion du monde français Presnel Kimpembe (670.000 euros).

L'international français Wissam Ben Yedder, classé 12e avec ses quelque 650.000 € bruts mensuels, est le premier joueur non-parisien à figurer dans ce classement. À Lyon, Memphis Depay touche 420.000 euros bruts tous les mois. Du côté de Marseille, Dimitri Payet et Kevin Strootman sont payés 500.000 euros bruts par mois.