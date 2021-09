Ligue des champions : le PSG plus que jamais immense favori

39% des Français et 48% des amateurs de football désignent le PSG comme le favori de la Ligue des champions 2021-2022, des niveaux qui n’ont jamais été aussi élevés. Ce pronostic oblige : 82% des passionnés affirment que ne pas soulever la "coupe aux grandes oreilles" le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg serait un échec.

Par ailleurs, deux tiers des amoureux de ballon rond craignent les conséquences du transfert avorté de Kylian Mbappé sur sa motivation et sur l'ambiance au sein du groupe parisien. Ils sont également 68% à pronostiquer une qualification de Lille en 8es de finale (68%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 392 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. Le PSG favori à des niveaux records

Un peu moins de quatre mois après le sacre de Chelsea face à Manchester City en finale à Porto (1-0), la Ligue des champions revient réellement sur le devant de la scène avec le début de la phase de poules. Côté Français, Lille reçoit Wolfsburg mardi 14 septembre (21h), dans un groupe D qui comprend aussi le Séville FC et le RB Salzbourg ; le lendemain (21h), Paris se rend chez le Club Bruges, avant de se frotter à Manchester City et le RB Leipzig.

À l’aube de la compétition, les Françaises et les Français désignent un unique favori pour la victoire finale : le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale caracole en tête des pronostics avec 39% de citations auprès du grand public et 48% chez les amateurs de football. Il devance largement le Real Madrid (11% et 8%), le FC Barcelone (8% et 5%), le Bayern Munich (6% et 8%), Manchester United (6% et 7%) et Manchester City (5% et 7%).

Jamais ce pronostic n’avait atteint de tels niveaux. Le recrutement "galactique" de cet été, avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou Georginio Wijnaldum pour épauler les Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Angel Di Maria... Mais permettra-t-il véritablement à Paris de conquérir sa première étoile ?

Ligue des champions : le PSG favori à des niveaux records Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Un pronostic qui oblige

Corolaire de ce pronostic, 82% des amateurs de foot considèrent que ne pas gagner la Ligue des champions cette saison serait un échec pour le PSG. 74% d'entre eux sont par ailleurs persuadés que jamais le club parisien ne disposera d’un effectif aussi fort que cette année.

PSG : un pronostic qui oblige Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Mbappé qui reste : la crainte d'un effet négatif

En grande majorité (66%), les amateurs de football craignent que les refus du PSG devant les deux offres du Real Madrid pour s'offrir Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat aient des effets négatifs sur la motivation du joueur et sur l’ambiance au sein du groupe parisien. 19% le craignent même beaucoup.

Mbappé qui reste : la crainte d'un effet négatif Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Optimisme pour Lille

Sacré champion de France en mai dernier devant Paris pour la quatrième fois de son histoire, le Losc est donc le deuxième représentant français engagé cette saison - Monaco, qui a échoué en barrages, a été reversé en Europa League, compétition que disputeront aussi Lyon et Marseille, tandis que Rennes jouera la Ligue Europa Conférence.



Le tirage au sort a été relativement clément pour les Dogues. Aucun géant européen au programme. C'est sans doute ce qui explique l'optimisme des amateurs de football : 68% d’entre eux pronostiquent une qualification pour les 8es de finale. En délicatesse en ce début de saison, les joueurs de Jocelyn Gourvennec, successeur de Christophe Galtier devront néanmoins hisser leur niveau de jeu pour y parvenir.

Ligue des champions : optimisme pour Lille Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL