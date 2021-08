Après le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est sa petite sœur, l'Europa League, qui a dévoilé ses huit poules pour les 32 équipes engagées, dont la finale se jouera à Séville, au stade Ramon Sanchez Pizjuan. Lyon et Monaco étaient tous les deux dans le chapeau 1 avec les têtes de série. Marseille dans le chapeau 3. Premier match le jeudi 16 septembre.

Cette édition de l'Europa League est particulièrement important pour la Ligue 1. C'est une chance de compter sur trois des poids lourds du football français pour rattraper la perte de la 5e place au coefficient UEFA. Désormais derrières les clubs portugais, cette situation pourrait faire perdre à la France une équipe en compétition européenne si elle reste inchangée à la fin de la saison en cas de nouvelle contreperformance.

Les objectifs des trois représentants français sont clairs, faire un bon parcours en coupe d'Europe, et ça commence par se qualifier pour le tour suivant. Les premiers de groupes iront directement en 8e de finale, les deuxièmes devront passer par un barrage contre les reversés de Ligue des Champions.

Lyon avec les Rangers, le PSV pour Monaco

Tiré dans le groupe A, l'Olympique Lyonnais a hérité des Glasgow Rangers, le champion d’Écosse qui a détrôné le Celtic, ainsi que du Sparta Prague, qui avait affronté Lille la saison dernière. Le club Danois de Brondby complète la poule. Un groupe qui semble abordable pour l'OL qui vise une qualification.

Monaco quant à lui, fera face au PSV Eindhoven, 2e du championnat des Pays-Bas derrière l'Ajax, mais également à la Real Sociedad et aux Autrichiens du Sturm Graz. Pour le club princier, c'est aussi une poule qui est à la portée des hommes de Niko Kovac pour truster la première place.

L'OM se retrouve dans le groupe E avec la Lazio Rome et le Lokomotiv Moscou mais aussi du club turc de Galatasaray et son ambiance de feu. Sensiblement plus compliqué, la qualification reste envisageable pour les Olympiens.