EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez le tirage au sort de la phase de groupes

Le Paris Saint-Germain et Lille seront les deux seuls représentants français en Ligue des Champions après l'élimination de Monaco par les Ukrainiens du Chakhtar Donetsk au tour préliminaire, dernière étape avant la phase de poules. Il faut remonter à l'édition 2017-2018 pour retrouver seulement deux représentants tricolores en phases de groupes.

Si le PSG a pour objectif de remporter la compétition, pour les Lillois, il faudra faire mieux que lors de leur dernière participation. En 2019-2020, le LOSC n'avait pris qu'un seul petit point face à Valence, et perdu les 5 autres rencontres, lorsqu'ils étaient opposés à Chelsea et l'Ajax Amsterdam.

Le Paris Saint-Germain se retrouve paradoxalement dans une situation plus favorable que Lille, le chapeau 2 étant étonnamment relevé, avec des pointures européennes comme la Juve, Dortmund et Manchester United, ainsi que le Real et Liverpool. Autant d'adversaires dont le LOSC pourrait hériter.

Suivez le tirage au sort en direct

18h13 - Après une vidéo et un témoignage émouvant, l'équipe médicale et Simon Kjaer sont appelés un à un pour recevoir le prix de la main du président du football européen.



18h08 - Simon Kjaer et l'équipe médical vont recevoir le prix du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, pour avoir agit avec bravoure lors du malaise du Danois Christian Eriksen lors du match Danemark-Finlande en tout début d'Euro.



18h06 - La cérémonie commence avec le récapitulatif de l'édition de la saison passée qui a vu Chelsea l'emporter sur Manchester City.



17h51 - Le dernier chapeau aura l'AC Milan (ITA) avec le Besiktas (TUR), Club Bruges (BEL), Dynamo Kiev (UKR), Malmö FF (SUE), Sheriff Tiraspol (MOL), Wolfsburg (ALL) et les Young Boys Berne (SUI).



17h47 - Dans le chapeau 3, nous retrouverons le FC Porto (POR), l'Ajax Amsterdam (NED), le tombeur de Monaco le Chakhtar Donetsk (UKR), le RB Leipzig (ALL), le RB Salzbourg (AUT), Benfica (POR), l'Atalanta Bergame (ITA) et le Zénith Saint-Pétersbourg (RUS).



17h44 - Le PSG sera dans le chapeau 2, avec les Espagnols du Real Madrid, FC Barcelone et FC Séville, des Anglais de Liverpool et Manchester United, ainsi que de la Juventus Turin (Italie) et du Borussia Dortmund (Allemagne).



17h41 - En tant que champion de France, Lille est placé dans le chapeau 1 avec les autres têtes de séries. Les champions d'Espagne (l'Atlético de Madrid), d'Allemagne (Bayern Munich), d'Angleterre (Manchester City), d'Italie (Inter Milan) et du Portugal (Sporting), mais aussi les vainqueurs des deux coupes d'Europe, le tenant du titre Chelsea et Villareal, qui a remporté l'Europa League.



17h30 - Bonsoir, bienvenue sur RTL.fr pour suivre le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Il se déroule à Istanbul, en Turquie.