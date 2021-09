Kylian Mbappé "jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid", affirme Karim Benzema

Il n'avait pas parlé depuis l'élimination des Bleus lors du dernier Euro de football. À l'issue du match nul face à la Bosnie mercredi 1er septembre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Karim Benzema s'est confié au micro de RTL. Le joueur a notamment évoqué l'avenir de la carrière de son coéquipier Kylian Mbappé. "C'est un joueur qui jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid", a-t-il notamment déclaré au micro de RTL et de M6. "On s'entend super bien, j'aimerais qu'il soit avec moi aujourd'hui à Madrid", a-t-il poursuivi.



Si Karim Benzema estime que l'équipe espagnole "est le meilleur club du monde", il apprécie tout autant de jouer pour les Bleus. "On aurait aimé gagner ce match là, en France, devant notre public", explique-t-il, après le résultat mitigé du match de rentrée. "En première mi-temps, on a fait des bons mouvements, en seconde mi-temps, avec le carton rouge, on a reculé un petit peu, ce qui est normal quand on joue à un de moins", détaille-t-il.

Néanmoins, le joueur retient l'énergie apportée par le public. "Heureusement que le public a hâte de nous voir, d'être le douzième homme sur le terrain comme on dit", déclare-t-il. Lors du match face à la Bosnie, les supporters ont d'ailleurs "poussé jusqu'au bout", selon lui. D'un point de vue plus personnel, cette popularité lui "fait plaisir" et lui "donne encore plus de force pour porter la victoire dans les matchs".

Le prochain succès des joueurs de Didier Deschamps aura d'ailleurs peut-être lieu samedi 4 septembre, lors du match France-Ukraine, à partir de 20h45.