Ligue des champions : le PSG n'est plus le favori numéro 1 selon les Français

publié le 06/11/2020 à 18:30

65% des Français et 67% des amateurs de football jugent le niveau des clubs français engagés cette saison en Ligue des champions (Paris, Marseille et Rennes) moins bon que ceux de la précédente édition (Paris, Lyon et Lille). Une courte majorité des sondés parmi le grand public estime que seul le PSG se qualifiera pour les 8es de finale.

Et ensuite ? Seulement 31% des Français pensent que le club de la capitale est encore en mesure d'atteindre la finale. Pour eux, le favori numéro 1 à la victoire est le Bayern Munich (21%) devant le Real Madrid (14%) et Paris (12%, contre 21% l'an dernier). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 447 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Un cru 2020-20201 nettement moins bon

Le constat est sans appel : 65% des Français et 67% des amateurs de football estiment que le niveau est moins bon cette année quand on les interroge sur les trois équipes françaises engagées en Ligue des champions cette année (PSG, OM, Rennes), en comparaison à celles engagées l’an passé (PSG, Lyon, Lille).

Ce jugement négatif s’explique par un fort contraste entre les résultats actuels décevants à mi-parcours de la phase de poules et l’excellence observée en 2019-2020 : défaite en finale pour le Paris Saint-Germain, en demi-finale pour l’Olympique Lyonnais (le Losc était en

revanche sorti dès la phase de poules, dernier de son groupe avec 1 point).

Ligue des champions : un cru 2020-20201 nettement moins bon Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Le PSG en 8es, l'OM et Rennes à la trappe

Alors qu’en 2019, les Français et les amateurs de football anticipaient majoritairement les qualifications du PSG et de l’OL, pour les 8es de finale, les pronostics sont moins optimistes cette année : seul Paris est en mesure de sortir de la phase de poules dans l’esprit des Français comme des passionnés.

Toutefois, les pronostics de qualification du PSG reculent nettement par rapport à l'an passé. 71% des amateurs voient le club de la capitale se qualifier. Ils étaient 93% à le penser à mi-parcours de la phase de poules 2019-2020. Uniquement 54% des Français prédisent une qualification contre 77% l’an passé.

Le PSG en 8es, l'OM et Rennes à la trappe Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Paris n'a pas le niveau pour retourner en finale

Entre départ de joueurs majeurs (Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier) et démarrage raté (deux défaites en trois matches), le crédit sportif du PSG semble très entamé pour cette Ligue des champions 2020-2021. Seulement un petit tiers des Français (31%) et un gros tiers des amateurs de football (36%) pensent que le club de Neymar et Mbappé sera encore en finale cette saison.

Paris n'a pas le niveau pour retourner en finale Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Paris recule au troisième rang des favoris

Conséquence de la baisse de son crédit sportif, le PSG n’est plus en tête des pronostics des Français et des amateurs de football pour la victoire finale, comme ce fut le cas ces dernières années : ils n'y a plus que 12% des Français (contre 21% l’an passé) qui y croient et 11% des amateurs de football (contre 27% l’an passé). Le Bayern Munich arrive en tête des clubs cités (21% chez les Français, 34% chez les amateurs de football) devant le Real Madrid (14% et 15%).

Paris recule au troisième rang des favoris Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax