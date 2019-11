publié le 02/11/2019 à 18:30

Trois clubs français sont présents en Ligue des Champions cette année, le Paris Sain-Germain, l'Olympique de Marseille et le Lille Olympic Sporting Club. 77% des Français croient en les chances du PSG et un sur deux en celles de l'OL pour se qualifier en huitièmes de finale. En revanche, ils considèrent que le LOSC ne passera pas l'étape (77%).

Les Parisiens sont les grands favoris de la compétition pour 21% des Français. Ils devancent ainsi le Real de Madrid (17%) et le FC Barcelone (12%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 30 et jeudi 31 octobre auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 452 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Lyon et Paris, qualifiés pour les huitièmes

La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions est très bien engagée pour le PSG (77%), synonyme d’exploit pour le LOSC (21%) et ce sera du 50-50 pour l’OL selon les Français.

Les trois clubs français ont connu des fortunes diverses lors des matches allers qui expliquent la confiance ou l'inquiétude des Français. Le carton plein du PSG avec trois victoires en autant de matches incite 77% des Français et même 93% des amateurs de football à pronostiquer une qualification.

Avec un seul point glané, 21% des Français et 18% des amateurs de football croient encore en la qualification du LOSC pour les phases finales. Du côté de Lyon, l’horizon est un peu plus clair mais rien n’est joué selon les Français. 50% d’entre eux pensent que les rhodaniens seront présents huitièmes.

Capture d'écran 2019-11-01 à 14.40.14 Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL et Groupama

2. Le PSG favori de la finale devant le Real et le Barça

Le PSG est le grand favori pour la victoire finale pour 21% des Français et 27% des amateurs de football, devant le Real Madrid (17%) et le FC Barcelone (12%). Chaque, année, à l’automne, ils sont convaincus que c’est enfin l’année du club, avant de voir leurs espoirs douchés au printemps.



Liverpool, tenant du titre, échoue au pied du podium en compagnie des autres grands clubs européens comme la Juventus de Turin (5%), Manchester City (4%) ou le Bayern Munich (3%).



En revanche, on remarque un engouement certain des Français pour les clubs de l'Hexagone, Lyon et Lille devançant respectivement Manchester City et le Bayern. Les amateurs de football sont plus distanciés reléguant les deux clubs à la 10eme et 11eme position du classement.

Capture d'écran 2019-11-01 à 14.42 Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL et Groupama

3. L'opinion partagée sur le niveau des clubs français

D'après le baromètre, le Paris Saint-Germain n'est pas représentatif des autres clubs français. En effet, sur l'ensemble des Français, 56% pensent que le niveau des clubs hexagonaux s'est détérioré ces dernières années. À l'inverse, les amateurs de football estiment à 53% qu’il s’est plutôt amélioré.

Capture d'écran 2019-11-01 à 14.44.24 Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL et Groupama

4. Les clubs français parmi les meilleurs formateurs

Le football français existe surtout par sa formation. 59% des Français et 76% des amateurs de football affirment qu’ils font partie des meilleurs clubs formateurs. Sauf qu’ils sont 67% et 80% à juger que les jeunes joueurs partent trop tôt dans les autres championnats. En d’autres termes, les clubs forment bien mais ne parviennent pas à conserver les joueurs suffisamment longtemps pour rivaliser avec les autres clubs européens.



Les budgets sont aussi en cause pour les amateurs de football : 62% d’entre eux estiment que les finances des clubs hexagonaux sont insuffisantes par rapport à leurs adversaires. Ils peuvent aussi s’améliorer en matière de recrutement. Seuls 40% des Français estiment que les clubs français sont intelligents dans leurs recrutements.

Capture d'écran 2019-11-01 à 14.44.36 Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL et Groupama