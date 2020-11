PSG : Tuchel en danger après la déroute à Leipzig en Ligue des champions

publié le 05/11/2020 à 11:53

Cette fois-ci, il y a le feu. Jamais le Paris Saint-Germain n'avait perdu deux matches de poules en Ligue des champions depuis l'arrivée du Qatar en 2011. À mi-parcours, le champion de France compte 3 points dans le groupe H, comme Basaksehir, contre 6 pour Manchester United et Leipzig.

Les 8es de finale sont encore accessibles, mais il va sans doute falloir réaliser un sans faute. Et si Thomas Tuchel peut invoquer les nombreuses absences de joueurs sur blessure (Mbappé, Neymar, Verratti,...) pour justifier la défaite en Allemagne (2-1), il lui devient plus difficile de justifier ses choix tactiques, ses entêtements, comme lorsqu'il intervertit les postes de ses joueurs et les place en grande difficulté.

Danilo Pereira, le milieu portugais, se retrouve propulsé en défense centrale, poste naturel de Marquinhos, qui lui doit jouer au milieu, et faire semblant d'ailer ça, en bon capitaine : "Je vous laisse juger. Moi je sais ce que je dois faire. Je ne veux pas donner encore plus de motivation aux gens en parlant de moi, de ma fonction et de mon coach surtout".

Écarté en cas de défaite à Rennes ?

L'entraîneur allemand, on le sait, est en conflit souvent larvé, parfois ouvert, avec le directeur sportif brésilien Leonardo. Son contrat arrive à échéance en fin de saison et il a parfaitement conscience qu'il ne sera pas prolongé. Vu la tournure des événements en Ligue des champions, la question d'un éventuel licenciement en cours d'exercice pourrait même se poser très vite, dès ce week-end en cas de nouveau revers contres Rennes en Ligue 1, samedi 7 novembre (21h).