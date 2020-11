Grégory van der Wiel, ex-joueur du PSG, évoque ses "crises de panique"

publié le 02/11/2020 à 21:49

"Depuis plus d'un an maintenant, je fais face à des crises de panique et d'anxiété". Grégory van der Wiel, ancien latéral droit du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, a partagé ce lundi 2 novembre un texte sur Instagram, dans lequel il révèle être victime de crises de panique.

Sur son site personnel, il explique que cette dégradation de sa santé mentale est due à sa carrière de footballeur. "Après n'avoir pas toujours été pleinement heureux à Paris, une année difficile à Istanbul et deux mauvais mois à Cagliari, le plus grand choc émotionnel est survenu lorsque j'ai été forcé de quitter le Toronto FC."

Après la saison 2018, le défenseur se retrouve sans club. Il avoue même avoir proposé ses services gratuitement à différents clubs de Los Angeles, en vain. "Je suis passé d'une vie routinière d'entraînement quotidien et de matchs hebdomadaires à une vie sans but ni routine du tout. Six mois plus tard, j'ai commencé à avoir des crises de panique".

Sa situation semble s'être arrangée désormais. Dans ce même texte, il annonce avoir retrouvé un club, aux Pays-Bas. "J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé un club qui est prêt à m'aider. Le RKC Waalwijk m'a reçu à bras ouverts et m'a proposé de m'aider", explique-t-il.