publié le 04/11/2020 à 18:54

Didier Deschamps dévoile jeudi 5 novembre (14h) la liste des joueurs retenus pour les trois derniers matches de l'année, un en amical face à la Finlande à Saint-Denis le mercredi 11 novembre (21h10), et deux dans le cadre de la Ligue des Nations, au Portugal le samedi 14 (20h45) et face à la Suède au Stade de France le mercredi 17 (20h45).

Trois matches en huit jours alors que le calendrier est déjà chargé et que les blessures s'accumulent, à l'image de Kylian Mbappé avec le PSG, est-ce indispensable ? Sportivement, certains en doutent. En exclusivité, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, admet au micro de RTL, que la raison est purement économique.

"Oui, ça fait beaucoup de matches pour les grands joueurs", concède l'homme de 78 ans, qui explique que "l'on rattrape ce que l'on n'a pas joué. Quand on regarde de façon très lucide, ça fait un an qu'on n'a pas une seule recette fédérale. L'Uefa nous règle certaines sommes grâce aux droits télé. Ces trois matches sont plutôt des calculs mathématiques pour qu'on puisse sur une durée de deux ans disputer le nombre de matches prévus. Ce n'est pas l'idéal. Mais avec 23 ou 24 ou 25 joueurs, Didier (Deschamps, ndlr) se débrouille toujours".

La Ligue des Nations est économiquement intéressante pour la Fédération Noël Le Graët





La Ligue des Nations est une "compétition qui n'est pas très médiatique pour le moment mais économiquement intéressante pour la Fédération, donc pour l'ensemble du football amateur", poursuit le président en exercice depuis juin 2011 et réélu à deux reprises. "Si on pouvait ne pas jouer et dire quelle bêtise jouer ces matches, on le dirait très facilement (...) C'est un peu toujours la discussion entre le jeu, l'argent, la santé".

Si Mbappé est blessé, il ne sera pas appelé car "Didier ne prend pas de risque sur la santé des hommes", annonce ensuite Noël Le Graët. Mais aucun joueur ne sera ménagé par précaution. "Non, non, nous a un match énorme, c'est le Portugal, donc chacun voit midi à sa porte. La France se doit de se qualifier, ou en tout cas de mettre toutes les chances de son côté. On doit avoir la meilleure équipe possible".

Mediapro, Euro 2021, Coupe de France, Corinne Diacre...

Durant près de trente minutes, l'ancien président de l'En Avant Guingamp et maire de la commune des Cotes-d'Armor balaye par ailleurs toute l'actualité du football, de la situation sanitaire au niveau des clubs français en passant par le conflit entre plusieurs joueuses et la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, qu'il "aime bien".

Noël Le Graët "espère" que les footballeurs amateurs, petits et grands "pourront rejouer avant la fin de l'année". Pour la Coupe de France, il envisage déjà un "léger recul" des 32es de finale, prévus début janvier avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Et il le concède : "Si on ne pouvait pas jouer au football avant le mois de mars, ce serait catastrophique. Mais on a plusieurs hypothèses que nos équipes ont travaillées.

Le natif de Bourbriac estime aussi qu'il n'y a pas de raison, à date, de tirer une croix sur l'organisation de l'Euro 2021 dans 12 villes de 12 pays du continent. Concernant le conflit entre Mediapro et la LFP, il estime que "c'est très difficile mais la Ligue cherche des solutions positives (...) Je pense que ça va être plus difficile que prévu, mais en tout cas les dossiers sont étudiés".