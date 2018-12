publié le 10/12/2018 à 12:54

Pour la première fois depuis que la compétition a adopté son format actuel en 2003-2004, la France sera-t-elle rayée de la carte en 8es de finale de la Ligue des champions ? Voici la grande question avant la 6e et dernière journée de la phase de poules 2018. Le PSG et Lyon jouent leur avenir en déplacement, à l'est du continent. Paris se rend à Belgrade défier l'Étoile Rouge, mardi 11 décembre (21h). Le lendemain (21h également ), l'OL est attendu à Kiev par le Shakhtar Donetsk.



2es du groupe C avec un point de retard sur Naples et deux de plus que Liverpool, les Parisiens ont leur destin entre leurs pieds. Une victoire leur assurera à coup sûr une sixième participation à la phase finale. Même un nul ou une défaite pourrait ne pas être rédhibitoire. Les Lyonnais, eux, jouent une "finale" face aux champions d'Ukraine. Ils ne doivent pas la perdre pour retrouver un top 16 européen abandonné depuis mars 2012.

Monaco pour l'honneur

Pour Monaco, demi-finaliste il y a deux ans, l'élimination est en revanche actée. Dernier du groupe A avec 1 point derrière l'Atlético de Madrid (12), le Borussia Dortmund (10) et le FC Bruges (5), le club de la Principauté ne sera même pas reversé en Europa League. Un succès ou un nul face au Borussia peut juste contrarier les Allemands dans leur course à la 1ère place, mardi 11 décembre (21h).

Avec l'Atlético et le Borussia, 12 clubs sont assurés de revenir en février et mars prochains : le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, l'AS Rome, la Juventus Turin, le Bayern Munich, Schalke 04, le FC Porto et l'Ajax Amsterdam. En marge des groupes de Paris et Lyon, le dernier billet se jouera à distance entre Tottenham et l'Inter Milan.

Le programme de la 6e journée :

Mardi 11 décembre 2018 :



Groupe A :

21h00 : Club Bruges - Atlético de Madrid

21h00 : AS Monaco - Borussia Dortmund



Groupe B :

21h00 : FC Barcelone - Tottenham

21h00 : Inter Milan - PSV Eindhoven



Groupe C :

21h00 : Liverpool - Naples

21h00 : Étoile Rouge de Belgrade - PSG



Groupe D :

18h55 : Galatasaray - Porto

18h55 : Schalke 04 - Lokomotiv Moscou



Mercredi 12 décembre 2018 :



Groupe E :

21h00 : Ajax Amsterdam - Bayern Munich

21h00 : Benfica - AEK Athènes



Groupe F :

21h00 : Shakhtar Donetsk - Lyon

21h00 : Manchester City - Hoffenheim



Groupe G :

18h55 : Real Madrid - CSKA Moscou

18h55 : Viktoria Plzen - AS Rome



Groupe H :

21h00 : Young Boys Berne - Juventus Turin

21h00 : Valence - Manchester United

Ligue des champions 2018-20109 : les classements des groupes avant la 6e journée Crédit : Valentina BRESCHI / AFP