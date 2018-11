publié le 28/11/2018 à 20:31

Un retour d'entre les morts difficile à expliquer. En manque d'effectif, le club amateur du Ballybrack FC, dans la banlieue sud de Dublin ne pouvait pas assurer son match de samedi. Plutôt que de déclarer forfait, les dirigeants ont décidé de faire croire à la mort d'un des joueurs, Fernando Nuno La-Fuente, pour reporter le match.



La Leinster Senior League qui a lu l'information sur la page Facebook du club, ont alors accepté le report du match. La ligue a même décidé d'organiser une minute de silence sur tous les terrains où se jouaient les autres matches et de publier lundi un message de condoléances dans un journal irlandais.

Le président de la ligue David Moran, s'est vite rendu compte après plusieurs appels téléphoniques, que Fernando Nuno La Fuente, prétendu mort dans un accident de moto, était plus vivant que jamais. "Ils n'avaient qu'à déclarer forfait, ils auraient eu une amende et c'était tout" a déclaré le président de la ligue qui juge "vraiment extrême de faire ça pour reporter un match"

Une erreur de jugement

Si du côté de la ligue, on est scandalisé par ce coup monté, dans le club de Ballybrack, on plaide "l'erreur de jugement" individuelle de son désormais ex-secrétaire. "Cette erreur grave et inacceptable va complètement à l'encontre de notre volonté et a été commise par une personne qui traverse des difficultés personnelles, à l'insu du reste du club", se défend le club dans un mea culpa sur Facebook.





La-Fuente, qui a en fait déménagé dans l'ouest de l'île, semble avoir mieux encaissé la nouvelle de son décès: "De mon côté, c'est drôle parce que j'ai pu assister à ma propre mort", s'amuse-t-il, interrogé par RTE. Le joueur explique que son club l'a contacté la semaine dernière pour l'informer qu'il pourrait entendre parler de lui. "Je pensais que ce serait pour m'être cassé la jambe ou quelque chose comme ça", assure-t-il loin de s'imaginer qu"on l'aurait carrément enterré vivant.