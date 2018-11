et AFP

publié le 28/11/2018 à 17:50

"On va prendre ce match au sérieux mais aussi faire tourner": Thierry Henry, pour qui l'objectif principal de la semaine est la réception de Montpellier samedi 1er décembre en Ligue 1, se soucie peu d'un hypothétique futur européen de Monaco, qui se déplace mercredi 28 novembre (18h55) sur la pelouse de l'Atlético Madrid.



Alors que le club espagnol d'Antoine Griezmann peut définitivement valider son billet pour les 8es de finale en faisant aussi bien que Bruges à Dortmund dans l'autre match du groupe (21h), l'AS Monaco, elle, ne peut plus croire qu'à une très improbable qualification en Ligue Europa. Pour cela, les hommes de Thierry Henry doivent prendre quatre points en deux matches et espérer que Bruges n'en prenne aucun.

Voilà la théorie. En pratique, la dernière sortie du club de la Principauté à domicile contre Bruges (0-4) a certainement scellé son destin. Certes, samedi dernier, Monaco a enfin renoué avec la victoire. À Caen (0-1), les avant-derniers de Ligue 1 ont pourtant été très fébriles. Avant de recevoir Montpellier, il faut essayer de ne pas perdre trop de confiance à Madrid.

Le classement du groupe A :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Dortmund 9 4 3 0 1 8 2 6

2. Atlético de Madrid 9 4 3 0 1 7 6 1

3. Bruges 4 4 1 1 2 6 5 1

4. Monaco 1 4 0 1 3 2 10 -8 (éliminé)