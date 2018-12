Ligue des champions : Shakhtar-Lyon se jouera à Kiev et non à Kharkiv

publié le 05/12/2018 à 12:36

Jean-Michel Aulas a obtenu satisfaction. La "finale" pour le 2e billet en 8es dans le groupe F de la phase de poules de la Ligue des champions ne se jouera pas à Kharkiv, où le Shakhtar Dontesk joue habituellement ces matches, mais dans la capitale ukrainienne, à quelques 500 km à l'Ouest. L'UEFA l'a officialisé mercredi 5 décembre en fin de matinée, à une semaine du match.



La ville de Kharkiv est actuellement sous le coup de la loi martiale introduite récemment par les autorités ukrainiennes sur fond de tension avec la Russie. La veille, le président de l'Olympique Lyonnais avait déjà indiqué que son équipe "jouera probablement au stade olympique de Kiev (...) Nous sommes en train de nous organiser, maintenant que nous connaissons à 99% la destination. Nous allons prendre l'initiative d'organiser un déplacement de supporters pour donner plus de force à notre équipe".

"On se pose toujours la question de la sécurité avant même celle de la victoire finale, a poursuivi 'JMA'. Je ne sais pas si le fait de jouer à Kiev, Kharkiv ou Donetsk peut avoir une influence sur le résultat. La satisfaction, si elle existe, c'est une satisfaction sur la sécurité. Si l'UEFA a pris cette décision, uniquement par le fait qu'il y a la loi martiale sur une partie du pays, c'est aussi une question de responsabilité".

Dans ce groupe F, la situation comptable est la suivante : Manchester City 1er et qualifié avec 10 points, Lyon 2e avec 7 points, Donetsk 3e avec 5 points et Hoffenheim dernier et éliminé de la course aux 8es avec 3 points. L'OL n'a besoin que d'un nul en Ukraine pour passer et peu même encore terminer 1er.