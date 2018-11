N'Golo Kanté paiera plus d'impôts que Starbucks et Amazon au Royaume-Uni

publié le 28/11/2018 à 19:53

"Il est petit, il est gentil, il a stoppé Lionel Messi", dit la chanson à la gloire de N'Golo Kanté. On peut y ajouter désormais qu'"il paie ses impôts au Royaume-Uni". Car ce qui devrait être la normalité est une exception dans le football, où la recherche de l'optimisation fiscale (pratique légale) est monnaie courante.



Or, N'Golo Kanté a refusé de voir une partie de ses émoluments versés à une entreprise à son nom, créée sur une des îles anglo-normandes, réputées pour être des paradis fiscaux. Une information livrée par les football leaks, et relayée par Mediapart, qui a renforcé l'image du milieu de terrain champion du monde avec les Bleus, véritable chouchou du public.

Ainsi, avec son nouveau contrat prolongeant son bail avec Chelsea, qui lui garantirait 17 millions d'euros par an, soit environ 330.000 par semaine, N'Golo Kanté paierait 7,5 millions d'euros d'impôt au fisc du royaume à en croire les calculs du Sun.

Une somme qui en fait l'un des plus gros contributeurs du pays. Et qui érigerait l'ancien milieu de Caen en exemple de vertu. En effet, le tabloïd met cette somme en parallèle de ce que versent les grosses entreprises comme impôt sur les sociétés.



Ainsi, le géant Starbucks paie 1,9 millions d'euros par an. Une somme équivalente à celle que paierait également Amazon. Ce qui a amené le Sun à titrer que Kanté payait plus d'impôts que les deux multinationales réunies.