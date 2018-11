publié le 29/11/2018 à 15:37

Mission accomplie... Avant la prochaine, l'ultime dans cette phase de poules 2018 de la Ligue des champions, incertaine, palpitante jusqu'au bout dans le groupe C. Dos au mur avant la réception de Liverpool (2-1), miraculé après le match aller face à Naples (2-2), le Paris Saint-Germain est désormais en bonne position pour voir les 8es de finale, comme chaque année depuis son retour en 2012-2013.



Il reste un match à disputer pour les Mbappé, Neymar, Cavani, Verratti, Thiago Silva, Buffon... dans cette première aventure entamée le mardi 18 septembre par une défaite en Angleterre (3-2). Il se déroulera à Belgrade le mardi 11 décembre (21h), où l'Étoile Rouge a tenu Naples en échec (0-0) et fait tomber Liverpool (2-0). Au match aller, les Parisiens s'étaient baladés (6-1).

Avant la 6e et dernière journée dans ce "groupe de la mort", le seul sur huit où aucune équipe n'est encore qualifiée, la situation est la suivante : Naples 1er avec 9 points, PSG 2e avec 8 points, Liverpool 3e avec 6 points, Belgrade 4e avec 4 points. Le billet se jouera entre les trois premiers, le dernier est éliminé de la course aux 8es. Voici tous les cas de figure.

1. Qualifié à coup sûr en cas de victoire à Belgrade...

Premier cas de figure très simple à comprendre : si le PSG gagne à Belgrade et empoche les trois points, pas besoin de regarder ce qui se passe entre Liverpool et Naples, la qualification est dans la poche.

2. ... peut-être aussi en cas de défaite

Si en revanche Paris perd, il faut que Liverpool ne gagne pas contre Naples pour rester devant le club anglais. À l'aller, les Italiens s'étaient imposés 1-0 au stade San Paolo.

3. Nul à Belgrade, Naples ne perd pas à Liverpool

En cas de match nul en Serbie, le calcul est simple si Naples ne perd pas à Liverpool : Paris qualifié avec la 1re place en cas de nul, la 2e en cas de succès des Italiens.

4. Le cas extrême : nul à Belgrade, victoire de Liverpool

Le calcul se complique sérieusement avec un nul de Paris et un succès de Liverpool sur Naples. Les trois équipes se retrouvent alors à égalité avec 9 points. Dans ce cas de figure, le premier critère pour les départager est de retirer les points pris par tous ces clubs contre Belgrade. Naples et Paris n'ont plus que 5 points, Liverpool 6.



Comment alors départager le Napoli et le PSG ? En s'appuyant sur la différence de buts entre les trois équipes, le 2e critère du règlement. Celle de Paris est de 0 et ne bougera pas. Celle de Naples est de +1 mais tombera forcément à 0 ou en dessous puisque nous sommes dans le cas ou Liverpool gagne, au moins 1-0 donc.



Avec ce score, Paris passe devant Naples selon le 3e critère, le plus grande nombre de buts marqués dans ce mini-championnat à trois. Le PSG en a inscrit 7, Naples 4 avant son dernier match. Avec une victoire de Liverpool 2-1 ou 3-2, Paris est encore devant. Avec un score de 4-3, 5-4, 6-5... pour Liverpool, Paris est éliminé.



Le plus simple en cas de victoire de Liverpool serait qu'elle soit par deux buts d'écart au moins. On revient alors au critère numéro 2, la différence de buts, forcément au moins de -1 pour Naples et de 0 pour Paris.