publié le 14/09/2018 à 15:58

L'association semble improbable entre un club de foot et la marque éponyme du plus grand joueur de basket de l'histoire. Elle est pourtant bien réelle. Le PSG a signé jeudi 14 septembre un partenariat "exclusif" sur trois ans avec la "Jordan brand", filiale de Nike, l'équipementier sportif du club parisien depuis plus de 30 ans. Objectif clairement avoué : renforcer les relations avec la firme américaine à la virgule, les revenus commerciaux via la vente de produits dérivés et la visibilité de la marque à l'international.



"C'est une nouvelle étape dans notre projet de faire du PSG l'une des plus grandes marques mondiales de sport", a déclaré le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi, lors d'une conférence de présentation au Parc des Princes. "Nous pensons qu'il s'agit d'un partenariat qui passionnera nos fans, nous aidera à atteindre de nouveaux publics et à améliorer notre portée mondiale".

"Jumpan" contre "swoosh"

Outre le lancement d'une collection commune de "plus de 90 articles" à la fin de la saison, ce partenariat entre Paris et Jordan permettra de voir le célèbre logo "Jumpman" apparaître sur les maillots domicile et extérieur du club parisien en Ligue des champions. Ce sera le cas dès mardi 18 septembre contre Liverpool.

Concrètement, chaque produit - des maillots de foot, de basket mais aussi des "sneakers" (chaussure de sport) - présentera un "mix unique" des deux logos emblématiques, avec par exemple le "Jumpman" qui s'insère dans le blason du PSG pour remplacer la Tour Eiffel ou carrément prendre la place du "swoosh" (la virgule de Nike).

Positif pour le fair-play financier

Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché que ce partenariat "va aider" le PSG à rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. "C'est pour ça que je disais à tout le monde, ne vous inquiétez pas parce que nos revenus sont en train d'augmenter". Selon une source proche du dossier, ce partenariat pourrait générer au total jusqu'à "200 millions d'euros" de revenus annuels sur l'ensemble des ventes cumulées des produits Nike et Jordan associés à la marque PSG.