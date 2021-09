Ligue des champions : Bruges-PSG, Lille-Wolfsburg, Barça-Bayern... Le programme de la 1re journée

La revoilà pour un feuilleton de 12 semaines dans un premier temps, d'un peu plus de huit mois pour les deux finalistes qui se retrouveront à Saint-Pétersbourg le samedi 28 mai prochain, si tout se passe comme prévu. Près de quatre mois après le sacre du Chelsea de Thomas Tuchel face au Manchester City de Pep Guarduiola à Porto (1-0), la Ligue des champions 2021-2022 démarre réellement avec une phase de poules qui concerne deux clubs français, Lille et le PSG.

Marseille et Rennes accompagnaient le club mastodonte parisien l'an passé, comme Lyon et le Losc en 2019-2020, l'OL et Monaco la saison précédente. Avec l'élimination du club de la Principauté en barrages face au Shakhtar Donetsk, la France retrouve la situation de 2017-2018 : Nice avait été sorti avant la phase de poules par Naples, laissant Monaco terminer dernier de son groupe et Paris se faire (encore) éjecter dès les 8es par le Real.

Pour cette nouvelle édition, le club de la capitale se présente a priori plus armé que jamais. Le trio Lionel Messi-Kylian Mbappé-Neymar pourrait effectuer ses grands débuts au coup d'envoi sur la pelouse du Club Bruges, mercredi 15 septembre (21h). Le demi-finaliste sortant, finaliste en 2020, débute face à l'adversaire supposé le plus faible du groupe A, avant de recevoir son dernier bourreau, Manchester City le 28 septembre, puis le RB Leipzig le 19 octobre.

Lille face au leader invaincu de Bundesliga

Tête de série en tant que champion de France en titre, Lille a de son côté hérité de Wolfsburg pour démarrer à domicile, mardi 14 septembre (18h45), du RB Salzbourg (29 septembre en Autriche) et du Séville FC (20 octobre à Pierre-Mauroy pour la fin des matches aller). Abordable sur la papier dans l'optique d'une qualification en 8es. Mais le Losc a perdu son gardien Mike Maignan (AC Milan) et son entraîneur Christophe Galtier (OGC Nice).

Son successeur Jocelyn Gourvennec n'a connu le succès qu'une fois en cinq journées de Ligue 1, contre Montpellier fin août (2-1), pour deux revers et deux nuls. Le contraste semble inquiétant avec Wolfsburg, leader de Bundesliga avec quatre victoires en quatre rencontres, la dernière face au promu Fürth (2-0). En Ligue des champions, Lille reste sur une 4e place en 2019 avec un seul point pris dans un groupe avec Chelsea, Valence et l'Ajax.

Barça-Bayern, Inter-Real, Liverpool-AC Milan...

La première soirée de cette phase de poules est par ailleurs marquée par un classique avec Barça-Bayern au Camp Nou. Pour ce remake du quart 2020 remporté 8-2 par les Bavarois, le club catalan apparaît très affaibli par les blessures (Sergio Agüero, Ousmane Dembélé...) et surtout par son dégraissage estival, qui l'a forcé à se séparer de Lionel Messi. Ce groupe E comprend aussi Benfica et le Dynamo Kiev.

Le tenant du titre Chelsea débute à Stamford Bridge face au Zénith Saint-Pétersbourg avant de se frotter à la Juve et à Malmö. Cristiano Ronaldo et Manchester United sont attendus en Suisse, par les Young Boys de Berne. Mercredi 15 septembre, le Real Madrid défie l'Inter Milan en Italie, tandis que l'AC Milan se rend à Liverpool, parallèlement à Atlético-Porto.

Ligue des champions : le programme de la 1re journée

Mardi 14 septembre :





Groupe E :

21h00 : Dynamo Kiev - Benfica

21h00 : FC Barcelone - Bayern Munich



Groupe F :

18h45 : Young Boys - Manchester United

21h00 : Villarreal - Atalanta Bergame



Groupe G :

18h45 : Séville FC - RB Salzbourg

21h00 : Lille - Wolfsburg



Groupe H :

21h00 : Malmö - Juventus Turin

21h00 : Chelsea - Zénith Saint-Pétersbourg



Mercredi 15 septembre :



Groupe A :

21h00 : Club Bruges - PSG

21h00 : Manchester City - Leipzig



Groupe B :

21h00 : Athlético de Madrid - FC Porto

21h00 : Liverpool - AC Milan



Groupe C :

18h45 : Besiktas - Borussia Dortmund

21h00 : Sporting Portugal - Ajax Amsterdam



Groupe D :

18h45 : Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

21h00 : Inter Milan - Real Madrid