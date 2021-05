Ligue des champions : Chelsea surpasse Manchester City en finale

publié le 29/05/2021 à 23:02

Chelsea a remporté sa deuxième Ligue des champions en domptant le Manchester City de Pep Guardiola (1-0) samedi dans une finale 100% anglaise, grâce à l'Allemand Kai Havertz, buteur pour offrir un premier sacre européen à son entraîneur et compatriote Thomas Tuchel.

Au stade du Dragon de Porto, Havertz a fait la différence juste avant la pause en effaçant le gardien d'un crochet pour marquer dans la cage vide (42e). Ce but a suffi aux "Blues" pour décrocher leur deuxième C1 après 2012 et succéder au palmarès au Bayern Munich, tombeur l'an dernier du PSG de Tuchel sur le même score (1-0).



Le coach allemand, évincé du club parisien à Noël, a savouré une éclatante revanche en remportant la Ligue des champions après quatre mois seulement à Chelsea, une équipe qu'il a remodelée à son image, celle d'un technicien exigeant et charismatique. Tuchel a laissé éclater sa joie, haranguant ses supporters en fin de match. Beau joueur, il a aussi enlacé son homologue et adversaire Pep Guardiola, de ses longs segments qui dessinent une silhouette filiforme.

N'Golo Kanté homme du match

Omniprésent et irréprochable, l'inépuisable milieu de terrain international français N'Golo Kanté a signé un nouveau récital samedi à Porto, pour s'offrir l'un des rares trophée qui manquait encore à son large palmarès. Comme à son habitude, le champion du monde 2018, "chouchou" des Français très apprécié pour sa simplicité et sa timidité, était partout sur le terrain du stade du Dragon. À la fin, il a été élu "homme du match". Flamboyant quand le niveau monte, Kanté avait déjà été brillant en demi-finales, élu deux fois homme du match à l'aller et au retour face au Real Madrid.

Demi-finale aller :

👑 Kanté élu Homme du match



Demi-finale retour :

👑 Kanté élu Homme du match



Finale :

👑 Kanté élu Homme du match



RESPECT pic.twitter.com/Ge6YopJITb — Actu Foot (@ActuFoot_) May 29, 2021