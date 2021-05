Mercato : Mike Maignan va aussi quitter Lille, pour le Milan AC

et AFP

publié le 26/05/2021 à 11:57

Sans doute douloureux pour les supporters mais tellement classique après une saison fantastique, qui plus est ponctuée d'un titre de champion de France, d'autant plus dans un contexte économique incertain. Lille, où Christophe Galtier ne prolongera pas, s'apprête à perdre son gardien de but Mike Maignan. Le Guyanais de 25 ans devait passé sa visite médicale au Milan AC, mardi 25 mai, ont relaté plusieurs médias italiens.

Installé dans les buts du Losc depuis quatre saisons, impérial cette année avec seulement 23 buts encaissés en championnat et 21 matches bouclés sans prendre de buts sur 38, présent dans la liste des Bleus comme troisième gardien, Maignan va succéder dans la cage du Milan à Gianluigi Donnarumma (22 ans), annoncé à la Juve, au Barça ou à Tottenham. Le club de Zlatan Ibrahimovic, entraîné par Stefano Pioli, va retrouver la Ligue des champions en septembre après sept ans d'absence.

Passé par le Paris Saint-Germain (2009-2015), sans y disputer de match officiel, Maignan est devenu gardien numéro 1 de Lille lors de la saison 2017-2018. Régulièrement appelé en équipe de France depuis mai 2019, il compte une sélection en Bleu : 45 minutes lors d'un amical face à l'Ukraine (7-1) en octobre 2020, en remplacement de Steve Mandanda. S'il occupera le rôle de troisième goal à l'Euro, il incarne clairement la relève, devant Alphonse Areola.

Ils pourraient aussi quitter Lille :

En difficulté financière, le Losc pourrait laisser filer d'autres éléments cet été. Sont recensés dans la colonne départs possibles les deux Jonathan, Bamba (25 ans) et Ikoné (23 ans), le milieu défensif Boubakary Soumaré (22 ans), priorité de Leicester, le Brésilien Luiz Araujo (24 ans), le Portugais Xeka (26 ans), le Mozambicain Reinildo (27 ans) ou encore le Turque, Zeki Çelik (24 ans).