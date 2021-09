VIDÉO - Real Madrid-Celta Vigo : le triplé de Benzema et le premier but de Camavinga

Karim Benzema et Eduardo Camavinga avec le Real à Madrid le 12 septembre 2021

Alors que Antoine Griezmann ne s'est pas montré à son avantage pour son retour avec l'Atlético Madrid, court vainqueur chez l'Espanyol Barcelone (2-1), Eduardo Camavinga et surtout Karim Benzema ont brillé avec le Real Madrid, qui a corrigé le Celta Vigo (5-2), dimanche 12 septembre pour la 4e journée de Liga.

Les Madrilènes ont mal débuté en encaissant un but après seulement 4 minutes de jeu par Santi Mina, mais Benzema (trois buts et une passe décisive) et la jeune recrue Camavinga (buteur pour sa première sous le maillot blanc) ont redonné le sourire aux supporters merengue, de retour au Santiago-Bernabeu après 18 longs mois d'attente.

L'avant-centre de retour en Bleu a égalisé à la 24e, puis a encore frappé deux autres fois au retour des vestiaires (47e, 87e sur penalty). Il a aussi glissé une passe décisive en profondeur pour Vinicius (54e), qui a sauté dans les gradins pour célébrer avec effusion avec les supporters.

Camavinga, le jeune milieu de terrain de 18 ans recruté en provenance de Rennes fin août, a aussi marqué son premier but cinq petites minutes seulement après être entré en jeu à la place d'Eden Hazard (72e). Une soirée pleine pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui reviennent en tête du classement à hauteur de Valence et de l'Atlético, respectivement vainqueurs d'Osasuna (4-1) et de l'Espanyol Barcelone (2-1).