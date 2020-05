Ligue 1 : Aulas a tort de contester l'arrêt de la saison selon 72% des Français

publié le 16/05/2020 à 18:30

L'officialisation de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 après 28 journées sur les 38 qui devaient se disputer est massivement approuvée par les Françaises et les Français : 73% des sondés approuvent la décision de la LFP, qui a suivi les annonces gouvernementales du 28 avril dernier.

Fort logiquement, ils sont quasiment autant (72%) à considérer que le président de Lyon Jean-Michel Aulas à tort de contester cette décision devant la justice, et à estimer que la reprise du championnat allemand ce week-end est prématurée (77%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama.



L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 374 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. L'arrêt définitif de la saison de L1 largement approuvé

La Ligue de football professionnel a acté sa décision le jeudi 30 avril : le classement de la saison 2019-2020 de Ligue 1 a été arrêté en fonction du nombre de points obtenus par match après la 28e journée.

Le Paris-Saint-Germain est donc sacré champion. Marseille et Rennes l’accompagneront en Ligue des Champions et les deux derniers du classement, Amiens et Toulouse, sont relégués en Ligue 2.

Comment les Français et les amateurs de football ont-ils accueilli cette décision ? Très bien comme le révèle notre sondage. Ils sont respectivement 73% et 76% à considérer que c’est une bonne décision.

L'arrêt définitif de la saison de L1 largement approuvé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Aulas à tort de s'obstiner

Une voix s’est particulièrement fait entendre ces dernières semaines pour s’opposer à la décision de la Ligue. Jean-Michel Aulas, président d’un Olympique Lyonnais qui termine la saison à une décevante 7e place, s’estime lésé et multiplie les prises de parole. Tout y est passé, de la promotion d’une saison blanche à la proposition de plays-offs qualificatifs pour les coupes d’Europe en passant par les recours. Jean-Michel Aulas fait tout pour revenir sur cette décision.

Face à cette attitude, les Français et les amateurs de football se rangent très majoritairement dans le camp des opposants du président lyonnais. Ils sont respectivement 72% et 67% à juger qu’il a tort de contester la décision de la Ligue. Ce n’est probablement pas sa préoccupation majeure tant les pertes financières pour l’OL sont importantes mais son image va s’en trouver dégradée.

Aulas à tort de s'obstiner Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. La reprise de la Bundesliga est prématurée

Faute de Ligue 1, les amateurs de football pourront se tourner dès ce week-end vers un championnat de très haut niveau dans un pays voisin : la Bundesliga. A rebours des autres championnats européens, les Allemands ont en effet pris la décision de reprendre le championnat dès le 16 mai avec des matchs à huis-clos.



Mais cette reprise est bien trop prématurée pour les Français comme pour les amateurs de football. Ils sont respectivement 77% et 80% à l’affirmer. Rappelons qu’au travers de nos nombreux sondages Odoxa-Groupama-RTL, nous avons constaté que la reprise du sport de haut niveau n’était pas une priorité pour les Français, même si les exploits de leurs sportifs préférés leur manquent.

La reprise de la Bundesliga est prématurée Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Craintes que le PSG et l'OL soient moins bien préparés

L’UEFA envisage de terminer l’édition 2019-2020 de la Ligue des champions au mois d’août. Si tel était bien le cas, cela signifierait que les deux clubs français encore en lice reprendraient la compétition au plus haut niveau du football. Les amateurs de football craignent cette situation. En effet, 67% d’entre eux jugent que les joueurs du PSG et de l’OL seront moins bien préparés que leurs adversaires.

Craintes que le PSG et l'OL soient moins bien préparés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama