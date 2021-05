publié le 01/05/2021 à 08:44

À quatre journées de la fin de la Ligue 1, les Lillois sont toujours en tête du classement, et ils comptent bien le rester. Pour cette 35e journée, le LOSC reçoit Nice à 21 heures. À un point du PSG, deux points de Monaco et surtout tout près de l'exploit, les dogues seront-ils champions de France cette année ? Dans la capitale nordiste tout le monde y croit.

C'est toute une ville qui va se parer de rouge et de blanc : 250 drapeaux du LOSC vont être installés sur les boulevards lillois cette semaine et tous les bâtiments seront illuminés les soirs de match. C'est même la maire de Lille, Martine Aubry qui rassemble les troupes : "Toute la ville derrière le LOSC. Ils nous ont fait vibrer durant toutes ces saisons et on espère bien qu'ils le feront jusqu'au bout. Le match contre l'OL a remonté tout le monde. Cette deuxième mi-temps a été extraordinaire. Je sens que là ça monte", se réjouit l'élue.

Une sorte l'effervescence s'est emparée des supporters au fil des victoires, des performances, contre le PSG puis Lyon, comme en témoigne Philippe Vandal, président des supporters d'En avant le LOSC : "Il y a une excitation. Il reste quatre matchs avec la finale donc maintenant il faut les gagner. Tous les voyants sont au vert : on a les joueurs, on a l'entraîneur, on a un groupe qui va bien. On sera avec eux jusqu'au bout", martèle-t-il.

Et le coach des dogues, Christophe Galtier, aussi est prêt à livrer cette bataille en quatre actes pour le titre : "On est devant, les joueurs tiennent quelque chose et ils doivent tout faire pour ne pas qu'on leur prenne. Comme un chien quand il a un os dans la bouche. Et ça correspond bien aux dogues : ils l'ont et personne d'autre doit venir leur enlever".

Dix ans après le doublé Coupe de France - Championnat, les supporters lillois rêvent de nouveau de remporter un trophée et pour tout le monde ici, c'est l'année ou jamais.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - À partir du 15 juin, tous les adultes, qu'importe leur âge ou leur état de santé, pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Emmanuel Macron a apporté cette précision hier sur son compte Twitter.

1er mai - Une centaine de mobilisations sont prévues en France pour la fête du travail. Les autorités craignent des débordements. Pour faire face, la sécurité a été renforcée à Paris, où 15.000 manifestants sont attendus.

Haïti - Plus aucun religieux catholique n'est retenu en otage en Haïti. Début avril, 10 personnes, dont 7 prêtres et religieuses, avaient été enlevés à Port-au-Prince. Les ravisseurs réclamaient 1 million de dollars.