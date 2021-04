Lyon : Christophe Galtier sera le prochain entraîneur de l'OL, parie Florian Gazan

publié le 10/04/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 10 avril, il parie que Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de Lille la saison prochaine. Le coach de 54 ans va rejoindre l'Olympique Lyonnais selon lui.

Si cette nouvelle risque de désoler les supporters du Losc et peut-être aussi ceux de Nice, dont les dirigeants auraient fait de Galtier leur priorité, elle va sans doute réjouir ceux de l'OL, "qui vont récupérer le meilleur coach de la saison 2018-2019, élu par ses pairs ; titre qu’il n’a ni perdu ni gagné en 2020 (...) et qu’il décrochera à coup sûr en 2021 tant il a démontré tous ces talents à la tête du 4e budget de la Ligue 1", annonce le chroniqueur de 53 ans.

Mais justement, pourquoi quitter Lille en fin de saison, peut-être sur un titre de champion de France ? "Déjà parce que décrocher le titre contre le PSG, ça n’arrive en moyenne une fois tous les trois à quatre ans, explique Florian Gazan. Galtier sait donc que faire un éventuel bis repetita sera compliqué. Surtout avec Lille, un club qui revend ses meilleurs joueurs dès qu’il peut pour faire des plus-values - c’est le modèle économique du club".

"Et puis après Saint-Étienne et Lille, sans leur faire injure, Lyon c’est encore un cran au-dessus pour un coach. Cet avenir aurait d'ailleurs un petit goût de passé, puisque Galtier a fait, entre autres, ses armes à l’OL où il a été pendant une saison l’adjoint d’Alain Perrin, avec à la clé le dernier titre en date de champion de l’OL. Pourquoi ne pas rajouter quelques lignes à son palmarès et à celui de Lyon ? Malgré son étiquette verte, puisqu’il est resté sept ans dans le Forez, les supporters de Lyon sont prêts à faire de 'Galette' le roi".