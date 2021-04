PSG-Lens : Mbappé forfait en raison d'une contracture au mollet droit

et AFP

publié le 30/04/2021 à 15:48

À J-4 de la demi-finale retour de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City, la nouvelle n'est pas de nature à rassurer les supporters parisiens. Victime d'une "contracture au mollet droit" selon un communiqué du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est forfait pour la réception de Lens, samedi 1er mai (17h) pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Le champion du monde avait montré quelques signes de fatigue et s'était étiré plusieurs fois sur la fin de la demi-finale aller contre les Citizens, mercredi 28 avril (défaite 2-1), après avoir déjà été victime d'une béquille en Ligue 1 à Metz une semaine plus tôt. Une nouvelle course contre la montre est engagée pour le remettre sur pied, une contracture nécessitant sur le papier au moins cinq jours de repos.

Le PSG dispose par ailleurs d'un groupe quasiment au complet pour ce match face au 5e de Ligue 1 (56 points), seulement privé de son défenseur Juan Bernat blessé de longue date et son troisième gardien Alexandre Letellier. À quatre journées de la fin du championnat, Paris (2e, 72 points) compte une longueur de retard sur Lille, une d'avance sur Monaco et cinq sur Lyon.