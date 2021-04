Ligue 1 : Monaco-Lyon, PSG-Lens, Lille-Nice... Les enjeux de la 35e journée

publié le 30/04/2021 à 16:20

Quel impact aura le RC Lens dans l'ordre d'arrivée des trois premiers du classement à la fin de cette saison 2020-2021, toujours aussi indécise à quatre journées de la fin ? Avant de recevoir Lille (1er, 73 points) lors de la 36e journée et Monaco (3e, 71 pts) lors de la dernière, l'actuel 5e (56 pts) défie le PSG (2e, 72 pts), samedi 1er mai (17h).

Trois jours seulement après sa désillusion face à Manchester City (1-2) et quatre avant la demi-finale retour de Ligue des champions, Paris a bien plus à perdre qu'à gagner face au promu Sang et Or, qui l'avait battu (1-0) en tout début de saison et reste sur une série de 13 matches sans défaite. Or, le Parc des Princes sourit aux adversaires cette saison : Marseille, Lyon, Monaco, Lille et Nantes sont venus s'y imposer en Ligue 1.

Un faux pas des hommes de Pochettino (nul ou défaite) pourrait définitivement lancer Lille vers le titre, et permettre à Monaco de s'emparer de cette 2e place si importante : comme la 1re, elle offre un billet direct pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, alors que la 3e sera synonyme de double tour préliminaire en juillet et août, à moins que Manchester United ne gagne l'Europa League.

Lille face au 9e, choc Monaco-Lyon

Quatre heures après le coup d'envoi de PSG-Lens, le Losc sera opposé sur sa pelouse à une équipe irrégulière et qui n'a plus grand chose à jouer, Nice (9e). Le leader, qui a frappé un grand coup en s'imposant à Lyon (2-3) le week-end dernier, n'a perdu que trois matches de championnat cette saison. Les Niçois peuvent s'inspirer des Nîmois, vainqueur (1-2) au stade Pierre-Mauroy le 21 mars.

Un succès lillois repousserait Lyon à neuf points, soit le nombre de points qu'il restera ensuite à prendre. Mais s'il a sans doute dit adieu à ses rêves de titre, l'OL veut croire qu'il peut encore remonter sur le podium. Il lui faut impérativement pour cela battre Monaco dans le choc de cette journée, le dernier entre membres du top 4, dimanche 2 mai (21h). Problème, l'ASM reste sur sept victoires de rang, dont une à Lyon en Coupe de France (0-2).

Rennes peut enfoncer Bordeaux

C'est l'Olympique de Marseille (6e) qui ouvre le bal, vendredi 30 avril (21h) face à une équipe de Strasbourg pas complètement assurée de son maintien (15e, 37 pts). Les Alsaciens comptent un point d'avance sur Bordeaux (16e), deux sur Lorient (17e) et six sur Nantes (18e) et Nîmes (19e) - Dijon (20e) est officiellement relégué en Ligue 2.

Dans cette course au maintien, les Girondins (16es), inquiétants sur et en dehors du terrain, reçoivent Rennes (7e), à la lutte avec Lens et Marseille pour une place en Ligue Europa, Lorient (17e) accueille Angers (12e), Nantes va à Brest (13e) et Nîmes se frotte à Reims (11e).

Ligue 1 : programme et classement

Vendredi 30 avril :

21h00 : Marseille - Strasbourg



Samedi 1er mai :

17h00 : PSG - Lens

21h00 : Lille - Nice



Dimanche 2 mai :

13h00 : Bordeaux - Rennes

15h00 : Dijon - Metz

Lorient - Angers

Nîmes - Reims

Brest - Nantes

17h05 : Montpellier - Saint-Etienne

21h00 : Monaco - Lyon



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 73 34 21 10 3 57 22 35

2. PSG 72 34 23 3 8 77 26 51

3. Monaco 71 34 22 5 7 71 38 33

4. Lyon 67 34 19 10 5 67 35 32

5. Lens 56 34 15 11 8 54 46 8

6. Marseille 55 34 15 10 9 49 42 7

7. Rennes 54 34 15 9 10 48 36 12

8. Montpellier 47 34 12 11 11 54 57 -3

9. Nice 46 34 13 7 14 44 45 -1

10. Metz 43 34 11 10 13 37 41 -4

11. Reims 41 34 9 14 11 39 41 -2

12. Angers 41 34 11 8 15 34 51 -17

13. Brest 40 34 11 7 16 47 57 -10

14. Saint-Etienne 39 34 10 9 15 39 52 -13

15. Strasbourg 37 34 10 7 17 43 53 -10

16. Bordeaux 36 34 10 6 18 36 52 -16

17. Lorient 35 34 9 8 17 44 62 -18

18. Nantes 31 34 6 13 15 35 52 -17

19. Nîmes 31 34 8 7 19 33 62 -29

20. Dijon 18 34 3 9 22 23 61 -38 RELÉGUÉ



Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.