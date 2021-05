publié le 01/05/2021 à 06:58

C'est le retour des syndicats dans la rue ce samedi 1er mai pour la fête du Travail. L'an dernier ils s'étaient contentés d'une mobilisation sur les réseaux sociaux, confinement oblige, mais cette année, une centaine de rassemblements sont prévus dans toute la France. À Paris, 15.000 manifestants sont attendus entre République et Nation à partir de 14 heures. Les forces de l'ordre ont mis sur pied un important dispositif de sécurité car elles craignent des débordements.

En effet, la question que se posent les autorités c'est de savoir si les casseurs seront suffisamment nombreux pour constituer un black block, prendre la tête du cortège et mener des actions violentes. Lors des 1ers mai 2018 et 2019, ils y étaient parvenus. Aujourd'hui, selon nos informations, le renseignement a recensé plusieurs centaines de casseurs potentiels : des membres de l'ultra-gauche et des Gilets jaunes radicalisés qui s'échangent notamment des vidéos sur internet qui appellent à l'insurrection et à la défense des libertés.

Pour y faire face, la préfecture de Paris a mis en place un dispositif conséquent : des policiers et des gendarmes seront déployés tout le long du cortège mais également des unités mobiles rapides, prêtes à intervenir dès les premiers heurts. Le départ de la manifestation, à 14h Place de la République, sera particulièrement surveillé. C'est généralement dans ce moment-là que le black block tente de se former.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Deux jours après les annonces du chef de l'État, le calendrier du déconfinement continue de se préciser : les hôteliers pourront rouvrir leurs restaurants dès le 19 mai, comme les terrasses. Ils ne pourront servir que leurs clients.



Vaccination - Nouveau coup d'accélérateur pour la campagne vaccinale : si vous avez plus de 18 ans et que vous souffrez d'une maladie chronique : obésité, diabète ou hypertension par exemple, vous pouvez prendre rendez-vous dès ce samedi. 4 millions de Français sont concernés.

Football - L'OM limite la casse en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Après avoir été menés au score, les Marseillais ont finalement arraché le match nul : 1-1 face à Strasbourg hier soir. Mauvaise opération puisqu'ils espéraient s'emparer de la 5e place du championnat, signe de qualification pour la Ligue Europa.