Ligue 1 : Lille, Monaco et Lyon largement plus populaires que le PSG

publié le 30/04/2021 à 18:00

Parmi les prétendants au titre de champion, le LOSC (61% de bonnes opinions), l’AS Monaco (58%) et l’OL (55%) sont nettement plus populaires auprès des Français que le PSG dont 56% des Français ont une mauvaise opinion. Pour les amateurs de football, la Ligue 1 est in championnat plus indécis et plus intéressant que l’an passé.

Concernant l'attribution du titre de champion de France, le doute s’installe dans les pronostics des passionnés : 44% voient toujours le PSG en remporter un de plus, mais la cote du club parisien se réduit fortement (- 14 points par rapport au mois de mars) alors que celle de Lille remonte nettement (35%, + 12 pts). Enfin, les amateurs de foot disent oui à une Ligue 1 à 18 voire 16 clubs.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 374 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Lille, Monaco et Lyon plus populaires que le PSG

À quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1, l’analyse de la popularité des quatre équipes encore en mesure de remporter le titre de champion apporte des informations précieuses. Lille (1er avec 73 points) est le club le plus populaire : 61% de bonnes opinions auprès des Français et 82% auprès des amateurs de football. Plus fortement appréciée par les 65 ans et plus (69%) et les ouvriers (64%), l’équipe nordiste est aussi logiquement soutenue par les habitants des Hauts-de-France (74%).

À un niveau très proche, l’AS Monaco (3e, 71 pts) dispose aussi d’une image consensuelle : 58% des Français et 80% des amateurs de football en ont une bonne opinion du club monégasque. L’Olympique Lyonnais (4e, 69 pts) recueille des jugements légèrement moins positifs. Sa popularité est également majoritaire chez les Français (55% de bonnes opinions) mais, avec 69% de bonnes opinions chez les amateurs de football, le club se situe en retrait du LOSC (82%) et de l’ASM (80%).

Enfin, le PSG (2e, 72 pts) est l’équipe qui compte le plus de fervents supporters... mais aussi le plus de détracteurs. Ainsi, 56% des Français ont une mauvaise opinion du club de la capitale. Celui-ci divise même les habitants de l’Ile-de-France : 47% en ont une bonne opinion, 47% une mauvaise et 6% ne se prononcent pas.

Lille, Monaco et Lyon plus populaires que le PSG Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Plus indécis et plus intéressant que l’an passé

Alors que les huis-clos total en place depuis début novembre pouvaient laisser envisager un intérêt en baisse pour cette saison de Ligue 1, notre sondage montre que le suspense en tête dope l’intérêt des amateurs de football pour la compétition. Ils sont 68% à juger que la saison actuelle est intéressante soit 11 points de plus que lors de notre mesure de décembre 2019 pour la saison, et même 5 points de plus que dans notre sondage de mars dernier réalisé avant la 30ème journée.

Le moteur de l’intérêt pour le championnat est probablement son issue incertaine : 75% des amateurs de football jugent la saison indécise, soit 28 points de plus qu’en 2019 (47%) et 2 points de plus qu’en mars 2021. Le championnat ne semble pas non plus avoir perdu en qualité dans l’esprit des amateurs de football : 61% le jugent d’un bon niveau technique, un résultat supérieur à notre mesure pour la saison 2019/2020 (53% en décembre 2019). Et la Ligue 1 est tout autant révélatrice de jeunes talents : 60% des amateurs de football sont de cet avis, à un niveau voisin de notre sondage de décembre 2019 (62%).

Une Ligue 1 plus indécise et plus intéressante que l’an passé Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Qui sera champion ? Le doute s'installe

Alors qu’ils étaient majoritaires (58%) à pronostiquer une victoire finale du PSG en mars 2021, les amateurs de football ne sont désormais plus que 44% à partager cet avis. À l’inverse, 35% voient le LOSC remporter un 4e titre de champion de France (après trois

de 1946, 1954 et 2011), la cote des Dogues progressant de 12 points. Les chances de succès final de l’AS Monaco (10%) et de l’OL (10%) sont en revanche plus réduites.

Qui sera champion ? Le doute s'installe Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Ligue 1 à 18 ou 16 clubs : les passionnés sont pour

Alors que La Ligue de football professionnel (LFP) envisage de réduire à 18, voire 16 clubs, le nombre d’équipes participant au championnat de France de Ligue 1 à partir de la saison 2022-2023, les amateurs de football sont favorables à cette mesure qui présentent de nombreux avantages pour eux.



Le premier bénéfice identifié concerne les joueurs : 69% des sondés jugent que réduire le nombre d’équipes serait une bonne chose pour leur condition physique, la réduction du nombre de matchs permettant d’éviter des calendriers trop chargés et de limiter les risques de blessure.



Cette réduction serait aussi bénéfique sur le plan des résultats des clubs français sur la scène européenne pour 62% des personnes interrogées. Passer de 20 à 18 voire 16 clubs, ce serait aussi une bonne chose pour le niveau de la Ligue 1 selon 59% des amateurs de football et une bonne chose pour l’intérêt du championnat pour 55% d’entre eux.

Ligue 1 à 18 ou 16 clubs : les passionnés sont pour Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax