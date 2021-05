RTL Foot : OM-Strasbourg en intégralité, toutes les infos de la 35e journée de L1

publié le 30/04/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Vendredi 30 avril, l'Olympique de Marseille (6e, 55 points) ouvrait le bal de la 35e journée face à une équipe de Strasbourg pas complètement assurée de son maintien (15e, 37 pts). Les hommes de Jorge Sampaoli restaient sur quatre matches sans défaite (trois victoires, un nul), ceux de Thierry Laurey sur deux victoires et un nul.

Dans la première heure de l'émission, retrouvez toutes les informations sur les autres rencontres du week-end, à commencer par ceux dans la course au titre, PSG-Lens, Lille-Nice et le choc Monaco-Lyon prévu en clôture, dimanche 2 mai (21h).