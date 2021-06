Équipe de France : Kanté joueur préféré des amateurs de foot devant Mbappé

publié le 05/06/2021 à 18:30

À six jours du coup d'envoi de l'Euro 2020, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, et à dix de l'entrée des Bleus dans la compétition face à l'Allemagne, l'équipe de France reste très populaire. 63% des Françaises et des Français et 92% des amateurs de football en ont une bonne opinion.

Surprise, ensuite, du côté des joueurs préférés : si Kylian Mbappé reste en tête parmi le grand public devant Antoine Griezmann, il est devancé d'un point par N’Golo Kanté dans le cœur des amateurs de football (24% contre 23%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 420 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. Une cote de popularité toujours élevée

La cote de popularité de l’équipe de France ne se dément pas : 63% des Français et 92% des amateurs de football en ont une bonne image. Si certains pouvaient craindre que le retour de Karim Benzema ou que la polémique autour du morceau du rappeur Youssoupha n’entachent l’image de l’équipe, il n’en est rien.

Les Français apprécient leur équipe, quel que soit leur profil sociologique. Les hommes (69%), les femmes (58%), les jeunes (77%), les plus âgés (64%) ou encore les cadres (63%) comme les ouvriers (61%) ont tous majoritairement une image positive de l’équipe de France de football. Une seule et unique catégorie de la population est négative à l’égard des Bleus : 53% des sympathisants du Rassemblement National en ont une mauvaise opinion.

N’oublions pas que cela n’a pas toujours été le cas. Le début de la décennie 2010 a été catastrophique en termes d’image pour l’équipe de France. Entre Knysna et l’affaire de la "sextape", les Français ont plusieurs fois exprimé leur désaffection pour cette équipe : 14% de popularité en octobre 2013 ou encore 29% en octobre 2015. Mais depuis l’Euro 2016, les bonnes opinions se sont toujours maintenues au-dessus de 50% avec même un pic lors de la fin de leur parcours victorieux en 2018 (79%).

2. Kanté devance Mbappé chez les amateurs de foot

Depuis la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé a toujours été le joueur préféré des Français comme des amateurs de football dans nos enquêtes. L'attaquant du PSG est encore le chouchou des Français dans notre dernière mesure : 24% d’entre eux le désignent devant Antoine Griezmann (18%), N’Golo Kanté (13%) et le capitaine Hugo Lloris (12%).

Mais le classement des amateurs de football révèle une grande surprise : Mbappé (23%) est cette fois devancé par N’Golo Kanté (24%). L’infatigable milieu des Bleus a récemment éclaboussé la Ligue des champions de tout son talent. Désigné meilleur joueur des demi-finales aller et retour et de la finale, il a été l’un des principaux artisans du sacre de Chelsea.

Son humilité et son dévouement total pour ses coéquipiers séduisent donc particulièrement les amateurs de football. Dans le match des numéros 9, Olivier Giroud devance de peu Karim Benzema chez les Français (8% contre 6%) et les deux buteurs des Bleus sont à égalité chez les amateurs de football (7%).

3. La meilleure équipe du monde pour 51% des Français

Le retour de Karim Benzema et son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque des Bleus fait rêver une grande partie de la planète football. Ajoutez à cela un N’Golo Kanté à son meilleur niveau, les cadres Paul Pogba, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, l’éternel Hugo Lloris et un banc constitué de joueurs comme Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman : sur le papier, la France fait peur.



Certains joueurs de l’équipe n’ont pas hésité à qualifier la sélection bleu-blanc-rouge de meilleure équipe du monde. Est-ce arrogant ou tout simplement factuel ? Les Français sont globalement partagés : 51% sont d’accord avec les propos de Kingsley Coman. Mais les amateurs de football approuvent très largement cette idée (76%).

4. Des chances importantes de sacre

Les Bleus rééditeront-ils la performance de leurs glorieux aînés vainqueurs de la Coupe du monde 98 puis de l’Euro 2000 ? Les Français veulent y croire. 62% de nos concitoyens estiment que les chances des Bleus de remporter l’Euro sont importantes. Ils sont même 88% chez les amateurs de football. À titre de comparaison, ils n’étaient que 47% et 64% à envisager une victoire des Bleus juste avant leur parcours victorieux en 2018.

5. Un intérêt partagé

Juste avant le début de la compétition, l’engouement des Français pour l’Euro est relativement mesuré. Les Français indiquent qu'ils seront 51% à le suivre. C’est inférieur aux niveaux de suivi que nous mesurions avant l’Euro 2016 (56%) et avant la Coupe du monde 2018 (66%).



Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, le dernier Euro avait lieu en France. Ensuite, les Coupes du monde sont toujours nettement plus suivies que les Euro. Mais n’oublions pas qu’un parcours victorieux attire toujours les regards et que les Français plus éloignés du football accompagnent bien souvent leurs proches devant le poste de télévision pour supporter les Bleus au fur et à mesure qu’ils remportent des matchs.

