et Yves Calvi

publié le 15/06/2021 à 08:45

C'est sans doute l'affiche la plus attendue de la phase de poules de l'Euro 2021. Ce mardi 15 juin, la France et l'Allemagne, les deux dernières nations championnes du monde, se rencontrent à Munich (21h) dans un match où un éventuel perdant hypothéquerait ses chances de qualification dans le groupe F. Si les Bleus sont des candidats légitimes et crédibles au titre, "il ne faut surtout pas sous-estimer l'Allemagne", affirme Robert Pirès.

"C'est une grande équipe de football, qui a gagné des trophées et qui va jouer à domicile, ce qui est aussi un avantage", souligne le champion du monde 1998 et vainqueur de l'Euro 2000. "Mais nous avons les arguments et les armes pour les mettre en danger", tempère néanmoins Robert Pirès qui voit dans nos Bleus "une équipe sereine".

Le consultant de RTL estime que "la clé du match face à l'Allemagne, c'est ce qui va se passer au milieu de terrain parce que ça va être un combat où nos amis allemands ne nous feront pas de cadeaux". "Un joueur comme N'Golo Kanté aura un rôle très important dans le cœur du jeu de l'équipe de France", affirme l'ex-international.