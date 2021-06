Crédit : FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

publié le 14/06/2021 à 21:08

Les journées sont ensoleillées et beaucoup de Français se font plaisir en dégustant une glace. Mais attention, plus de 60 crèmes glacées font l'objet d'un rappel, car un produit toxique a été retrouvé à l'intérieur, dans des quantités jugées trop importantes, selon les normes réglementaires. Le produit mis en cause est un pesticide classé cancérigène, l’oxyde d’éthylène.

Ces glaces proviennent d'enseignes et de marques diverses, parmi lesquelles Carrefour, Netto, La Laitière, Super U, Metro, Picard, Adélie ou encore, Extrême, rapporte le site Actu.fr. La plupart des produits concernés ont été vendus dans ces mêmes enseignes, toutefois, on en retrouve certains chez Cora, Leclerc et Intermarché. La liste complète des produits concernés est à retrouver sur le site Rappel Conso. Si vous avez acheté ces glaces, il est conseillé de les détruire ou de les rapporter au magasin. Vous obtiendrez alors un remboursement.

Ci-dessous, certains produits concernés par le rappel :

- Bâtonnets Mini double almond de la marque Carrefour sensation. Lots numéros LPL1067 et LPL1068.

- Glace cookie dough de la marque Carrefour sensation. Lots numéros LDA1110 et LDA1109.

- Classique chocolat 1 L de la marque Netto. Lot numéro 04121.

- Classique 1 L pistache de la marque Netto. Lots numéros 01321, 06421, 09221, 12321 et 14621.

- Bûche glacée bonheur de la marque Picard. Lot numéro 33820020.

- Glace Extrême Vanille. Lot numéro 0227.

- Glace Extrême Mini Vanille et Caramel. Lot numéro AR0237.